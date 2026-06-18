Σε θρίλερ οδηγούνται τα τηλεοπτικά της Stoiximan GBL καθώς η ΕΡΤ απάντησε με νέα βελτιωμένη πρόταση που, οικονομικά, υπερβαίνει εκείνης που κατέθεσε ο ΣΚΑΙ και πλέον το... μπαλάκι βρίσκεται στα χέρια των ομάδων. Στο Δ.Σ. της Παρασκευής (19/6) η απόφαση για την επιλογή του καναλιού.

Μια καλύτερη οικονομικά πρόταση κατέθεσε η ΕΡΤ, που υπερκαλύπτει εκείνη του ΣΚΑΙ και πλέον το θέμα της τηλεοπτικής στέγης του πρωταθλήματος μπάσκετ της Stoiximan GBL, οδηγείται σε θρίλερ

Η ΕΡΤ αντέδρασε άμεσα καταθέτοντας μια βελτιωμένη πρόταση για τα τηλεοπτικά, που υπερβαίνει εκείνης του ΣΚΑΙ και οι ομάδες θα κληθούν να πάρουν την οριστική απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (19/6).

Η εξέλιξη αυτή δείχνει την δυναμική τροχιά εκτόξευσης στην οποία βρίσκεται το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL και την αξιοσημείωτη αύξηση της εμπορικής αξίας του προϊόντος, αποτέλεσμα και της μεγάλης επένδυσης που γίνεται πλέον στο ελληνικό μπάσκετ και ξεπερνά κάθε άλλη σεζόν στην ιστορία του σπορ.

