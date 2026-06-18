Stoiximan GBL: Θρίλερ με τα τηλεοπτικά, νέα πρόταση της ΕΡΤ που υπερβαίνει εκείνη του ΣΚΑΙ
Μια καλύτερη οικονομικά πρόταση κατέθεσε η ΕΡΤ, που υπερκαλύπτει εκείνη του ΣΚΑΙ και πλέον το θέμα της τηλεοπτικής στέγης του πρωταθλήματος μπάσκετ της Stoiximan GBL, οδηγείται σε θρίλερ
Η ΕΡΤ αντέδρασε άμεσα καταθέτοντας μια βελτιωμένη πρόταση για τα τηλεοπτικά, που υπερβαίνει εκείνης του ΣΚΑΙ και οι ομάδες θα κληθούν να πάρουν την οριστική απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (19/6).
Η εξέλιξη αυτή δείχνει την δυναμική τροχιά εκτόξευσης στην οποία βρίσκεται το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL και την αξιοσημείωτη αύξηση της εμπορικής αξίας του προϊόντος, αποτέλεσμα και της μεγάλης επένδυσης που γίνεται πλέον στο ελληνικό μπάσκετ και ξεπερνά κάθε άλλη σεζόν στην ιστορία του σπορ.
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