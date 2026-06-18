Η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει να λύσει μια δύσκολη... εξίσωση σχετικά με την προοπτική παραχώρησης της Sunel Arena για τους αγώνες του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Μπορεί επίσημα να μην υπάρχει ακόμη αίτημα από τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση της Sunel Arena από την ΑΕΚ για τους αγώνες της Euroleague των «ερυθρολεύκων», ωστόσο, εκτιμάται πως σύντομα θα κορυφωθεί το ζήτημα, προκειμένου να βρεθεί μια λύση.

Η είδηση ωστόσο της προοπτικής παραχώρησης του γηπέδου στον Ολυμπιακό για τους ευρωπαϊκούς αγώνες έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο της ΑΕΚ και ειδικότερα οι οργανωμένοι οπαδοί δεν βλέπουν με... καλό μάτι αυτή την προοπτική.

Επίσημα η ΚΑΕ ΑΕΚ δεν έχει τοποθετηθεί για το ζήτημα και σε αυτήν ανήκει και η τελική απόφαση!

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ έχει να χειριστεί μια δύσκολη κατάσταση, αφού η Πολιτεία πιέζει κατά κάποιο τρόπο για να αποδεχθεί η διοίκηση του Μάκη Αγγελόπουλου την παραχώρηση της Sunel Arena στον Ολυμπιακό.

Να θυμίσουμε πως εντός Ιουλίου όπως όλα δείχνουν θα ολοκληρωθεί και η νέα σύμβαση που δίνει το γήπεδο στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Διότι, ως τώρα ισχύει η σύμβαση των 10+10 χρόνων που έχει υπογραφεί με την Πολιτεία.

Ο χειρισμός είναι λεπτός από την διοίκηση των «κιτρινόμαυρων» που θα πρέπει να βρει τη «χρυσή τομή», καθώς σε περίπτωση παραχώρησης του γηπέδου στον Ολυμπιακό θα βάλει ένα μεγάλο ποσό στο ταμείο, αλλά από την άλλη θα πρέπει να μετρηθεί και η αντίδραση του κόσμου.

Τα πράγματα δεν είναι εύκολα για την διοίκηση της ΑΕΚ, η οποία θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στο deal που μπορεί να αποφέρει ένα σημαντικό ποσό στον σύλλογο, αλλά από την άλλη μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στον κόσμο. Κι αυτό είναι κάτι που θέλει να αποφύγει ο Μάκης Αγγελόπουλος.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την ομάδα κάνει τα πάντα για να τη διατηρήσει ανταγωνιστική και να την οδηγήσει σε επιτυχίες (BCL και Κύπελλο το 2018, Διηπειρωτικό το 2019 και Κύπελλο το 2020) Τα δύο τελευταία χρόνια έχει μια τρίτη θέση στο BCL και έναν χαμένο τελικό τη σεζόν που πέρασε, αγκαλιάζοντας τον τίτλο αλλά χάνοντας τον στην παράταση από τη Ρίτας.

Άλλωστε ο Μάκης Αγγελόπουλος και οι άνθρωποι της ΑΕΚ κάνουν μια πολύ σημαντική προσπάθεια προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες της Ένωσης να βρεθεί στo ΝΒΑ Europe που θα μπει στη... ζωή μας από τη σεζόν 2027-28. Η «Βασίλισσα» θέλει να είναι ισχυρή στο νέο τοπίο που θα δημιουργηθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, στοχεύοντας παράλληλα στη δημιουργία μιας ομάδας φέτος που θα στοχεύσει στην κατάκτηση του BCL.

Η SUNEL Arena έχει μετατραπεί σε στολίδι με τις ενέργειες του Μάκη Αγγελόπουλου και της ΑΕΚ και το επόμενο διάστημα θα μπουν κι άλλες πινελιές και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, με την ομάδα να περιμένει να πάρει και το επίσημο ΟΚ για την παραχώρηση της SUNEL Arena για τα επόμενα 49 έτη.