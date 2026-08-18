Ο Λάντερς Νόλεϊ θα ενσωματωθεί με μικρή καθυστέρηση στην προετοιμασία της ΑΕΚ, καθώς ο Αμερικανός ολοκλήρωσε μόλις στις 5 Αυγούστου τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη Συρία και πήρε λίγες επιπλέον ημέρες άδειας.

Η ΑΕΚ συνεχίζει να χτίζει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν, με τον Λάντερς Νόλεϊ να αποτελεί μία από τις σημαντικές προσθήκες της «Ένωσης», καθώς ο 26χρονος φόργουορντ/γκαρντ θα αποτελέσει τον βασικό small forward της ομάδας.

Η Ένωση ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν, με τον Νόλεϊ να αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα λίγες ημέρες αργότερα, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια. Η παρουσία του Νόλεϊ στην προετοιμασία της ΑΕΚ δεν ήταν εξαρχής δεδομένη για τις πρώτες ημέρες, γεγονός που προκάλεσε μία μικρή καθυστέρηση στην άφιξή του.

Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη Συρία στις 5 Αυγούστου, καθώς μέχρι τότε αγωνιζόταν με την πρώην ομάδα του στην τελική φάση του πρωταθλήματος. Ως εκ τούτου, χρειάστηκε κάποιες επιπλέον ημέρες πριν ενταχθεί στις υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Αρχικά, ο Ντράγκαν Σάκοτα ήθελε ο παίκτης να βρεθεί άμεσα στην Ελλάδα και να μπει από την αρχή στην προετοιμασία. Ο ίδιος ο Νόλεϊ, ωστόσο, ζήτησε λίγες ημέρες προκειμένου να περάσει χρόνο με την οικογένειά του μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Τελικά, το θέμα διευθετήθηκε και ο Σάκοτα έδωσε τη συγκατάθεσή του για την καθυστερημένη ενσωμάτωση του Αμερικανού. Άλλωστε, η επιπλέον άδεια ήταν απόλυτα λογική από τη στιγμή που ο Νόλεϊ αγωνιζόταν μέχρι τις 5 Αυγούστου και χρειαζόταν λίγες ημέρες ξεκούρασης πριν ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.