Νόλεϊ: Ο λόγος που πήρε παραπάνω μέρες άδεια ενόψει προετοιμασίας της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ συνεχίζει να χτίζει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν, με τον Λάντερς Νόλεϊ να αποτελεί μία από τις σημαντικές προσθήκες της «Ένωσης», καθώς ο 26χρονος φόργουορντ/γκαρντ θα αποτελέσει τον βασικό small forward της ομάδας.
Η Ένωση ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν, με τον Νόλεϊ να αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα λίγες ημέρες αργότερα, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια. Η παρουσία του Νόλεϊ στην προετοιμασία της ΑΕΚ δεν ήταν εξαρχής δεδομένη για τις πρώτες ημέρες, γεγονός που προκάλεσε μία μικρή καθυστέρηση στην άφιξή του.
Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη Συρία στις 5 Αυγούστου, καθώς μέχρι τότε αγωνιζόταν με την πρώην ομάδα του στην τελική φάση του πρωταθλήματος. Ως εκ τούτου, χρειάστηκε κάποιες επιπλέον ημέρες πριν ενταχθεί στις υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Αρχικά, ο Ντράγκαν Σάκοτα ήθελε ο παίκτης να βρεθεί άμεσα στην Ελλάδα και να μπει από την αρχή στην προετοιμασία. Ο ίδιος ο Νόλεϊ, ωστόσο, ζήτησε λίγες ημέρες προκειμένου να περάσει χρόνο με την οικογένειά του μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.
Τελικά, το θέμα διευθετήθηκε και ο Σάκοτα έδωσε τη συγκατάθεσή του για την καθυστερημένη ενσωμάτωση του Αμερικανού. Άλλωστε, η επιπλέον άδεια ήταν απόλυτα λογική από τη στιγμή που ο Νόλεϊ αγωνιζόταν μέχρι τις 5 Αυγούστου και χρειαζόταν λίγες ημέρες ξεκούρασης πριν ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.
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