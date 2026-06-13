Ολυμπιακός: Στο προσκήνιο η... Sunel Arena για του χρόνου
Ο Ολυμπιακός θέλει στο ξεκίνημα της νέας σεζόν να αγωνιστεί στη Sunel Arena!
Η ομάδα του Πειραιά είναι δεδομένο πως δεν θα μπορεί να πάιξει στο ΣΕΦ στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόοδου, με τη Sunel Arena να αποτελεί το γήπεδο που προτιμού οι Ερυθρόλευκοι.
Ο Ολυμπιακός, για πολλούς λόγους, θέλει να παίξει στην Αττική τους αγώνες της επόμενης περιόοδυ, όπως ανέφερε ο Αχιλλέας Μαυροδόντης στο Gazz Floor by Novibet, ενώ μάλιστα τόνισε ότι έχουν ήδη γίνει και οι πρώτες επαφές ανάμεσα στην πλευρά του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ για αυτό το ζήτημα.
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Όλο το ρεπορτάζ για τη Sunel Arena και τον Ολυμπιακό στο Gazz Floor by Novibet:
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