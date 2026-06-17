Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τους Τζέριαν Γκραντ και Ματίας Λεσόρ για τα όσα επακολούθησαν του Game 5 στον χώρο έξω από τα αποδυτήρια του ΣΕΦ.

Αμέσως μετά το τέλος του 5ου τελικού του φετινού πρωταθλήματος στην Stoiximan GBL, προκλήθηκε ένταση έξω από τον χώρο των αποδυτηρίων.

Αρχικά με «πρωταγωνιστές» τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν οι οποίοι τιμωρήθηκαν αμφότεροι από την ΔΕΑΒ, ενώ στη συνέχεια ανέβηκε το θερμόμετρο καθώς προκλήθηκε μεγάλη ένταση.

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την κλήση των Τζέριαν Γκραντ και Ματίας Λεσόρ από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Καλεί σε ακρόαση, στις 22/06/2026, την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τον ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ και τον ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ, επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με την Αστυνομία, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι δύο επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές, στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 13/06/2026, για τα Play Offs του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.»