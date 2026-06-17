Με μία ακόμα αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Ναν και του Ταϊρίκ Τζόουνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων.

Μετά το τέλος του Game 5 οι Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς έκλεψαν αρνητικά την παράσταση των τελικών καθώς είχαν επεισόδιο έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τιμώρησε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, ενώ στον Αμερικανό γκαρντ επέβαλε πρόστιμο ύψους 50 χιλιάδων ευρώ.

Η ΔΕΑΒ επέβαλε την ποινή της μίας αγωνιστικής για τον λόγο του ότι η ΚΑΕ ήταν υπότροπη μετά την μία αγωνιστική που της είχε επιβληθεί από το Game 4 των τελικών και την τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Πλέον οι «πράσινοι» μετρούν συνολικά τρεις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών ενόψει της νέας σεζόν ωστόσο έχει ασκηθεί έφεση για την ποινή από τον Αθλητικό Δικαστή.