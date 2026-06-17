Η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μίας αγωνιστικής χωρίς κόσμο στον Ολυμπιακό και πρόστιμο στον Ταϊρίκ Τζόουνς, για το επεισόδιο με τον Ναν.

Η ΔΕΑΒ, ανακοίνωσε τις τιμωρίες που επέβαλε μετά τα όσα συνέβησαν στο Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ.

Αφού εξέτασε το υλικό από τα βίντεο του Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας προχώρησε στην επιβολή ποινών για τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Πέραν των ποινών του Παναθηναϊκού και του Ναν, επιβλήθηκε από την ΔΕΑΒ μια αγωνιστική κεκλεισμένων στον Ολυμπιακό, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς καλείται να καταβάλει πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ για το επεισόδιο με τον γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Πέραν από τις ποινές της ΔΕΑΒ, τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός, περιμένουν την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος έχει την δυνατότητα να επιβάλει και αγωνιστικές ποινές στους εμπλεκόμενους παίκτες.



