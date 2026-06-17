Ηρακλής: Το εντυπωσιακό βίντεο με τον Ίνγκραμ που καλεί τον κόσμο στο «Ιβανώφειο»
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Η ΚΑΕ Ηρακλής μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Ίνγκραμ, έκανε κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας να κλείσει το εισιτήριό διαρκείας στο «Ιβανώφειο».
Ο Ηρακλής με κάθε τρόπο προσπαθεί να κάνει κάλεσμα στους οπαδούς της ομάδας να κλείσουν το εισιτήριο διαρκείας στο «Ιβανώφειο», ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο, ο Ντέιβις Ίνγκραμ με τη σειρά του, απευθύνθηκε στους φιλάθλους του «γηραιού» και τους παρότρυνε να κλείσουν το εισιτήριό τους έγκαιρα, λέγοντας:
«Η αναμονή τελείωσε. Εγώ βρήκα τη θέση μου. Η μόνη ερώτηση είναι ποια είναι η δική σου».
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Δείτε το βίντεο:
@Photo credits: instagram_iraklisbc
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