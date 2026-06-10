Μέλβιν: «Η καλύτερη επιλογή για μένα ο Ηρακλής»

Ο Κλίβελαντ Μέλβιν έδειξε τη χαρά του που θα αγωνίζεται στον Ηρακλή.

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες την απόκτηση του Κλίβελαντ Μέλβιν, ο οποίος δεν φεύγει από τη Θεσσαλονίκη αφού μετά τον ΠΑΟΚ θα παίζει στον Γηραιό. Ο παίκτης μίλησε για την απόφαση του και έδειξε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

«Θα είμαι μέλος μιας ιστορικής ομάδας. Πιστεύω πως ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα και θεωρώ πως έλαβα τη σωστή απόφαση. Ήταν κάτι το αυτονόητο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Aναλυτικά

Το επίμονο ενδιαφέρον του Ηρακλή και ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισαν οι άνθρωποί του, έπεισαν τον Cleveland Melvin πως το Ιβανώφειο ήταν το ιδανικό περιβάλλον για να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Αμερικανός παίκτης δεν έκρυψε τη χαρά του που θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό του η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της “κυανόλευκης” ομάδας.

«Θα είμαι μέλος μιας ιστορικής ομάδας. Πιστεύω πως ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα και θεωρώ πως έλαβα τη σωστή απόφαση. Ήταν κάτι το αυτονόητο. Η ομάδα κατέστησε σαφές στον ατζέντη μου ότι ενδιαφέρεται να με εντάξει στο ρόστερ της και όταν το κάνει με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνεις ότι ήταν η σωστή επιλογή», τόνισε αρχικά ο Αμερικανός forward και συμπλήρωσε: «Η αλήθεια είναι ότι είχα κι άλλες προτάσεις, μετά τη σεζόν με τον ΠΑΟΚ. Οι ατζέντηδές μου με ενημέρωσαν για το ενδιαφέρον που υπήρχε προς το πρόσωπό μου από άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Ένιωσα ότι η καλύτερη επιλογή είναι ο Ηρακλής κι επίσης η Θεσσαλονίκη είναι και την αισθάνομαι σαν το…σπίτι μου, επομένως ήταν ένας ακόμη λόγος για τον οποίο αποφάσισα να υπογράψω στον Ηρακλή».

Αυτό που αντίκρισε στον αγώνα του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ στο Ιβανώφειο του έχει μείνει αξέχαστο. «Ήταν απίστευτο αυτό που έζησα στο γήπεδο του Ηρακλή. Απίστευτο…Οι οπαδοί έδειξαν πόσο ενέργεια διαθέτουν και πόσο υποστηρίζουν την ομάδα σε όλο το παιχνίδι. Ήταν πολύ παθιασμένοι και πραγματικά αγάπησα αυτό που είδα. Όλοι οι φίλοι του Ηρακλή δεν σταμάτησαν να υποστηρίζουν την ομάδα τους, ήταν πολύ θορυβώδεις, δείχνοντας την…τρέλα τους, κάτι που πάντα λατρεύω να βλέπω».

Ο Melvin είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Zoran Lukic κι εξέφρασε την εμπιστοσύνη του προς τον Σέρβο προπονητή. «Είχαμε μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συνομιλία πριν υπογράψω. Με συνεχάρη για την εξαιρετική και πετυχημένη σεζόν που είχα με τον ΠΑΟΚ. Συζητήσαμε γι’ αυτά που περιμένει από εμένα την επόμενη χρονιά. Ήταν ικανοποιημένος για τη συμφωνία μου με τον Ηρακλή. Για τον ρόλο μου, δεν είπαμε πολλά, διότι γνωρίζει τι μπορώ να φέρω στην ομάδα και τα πλεονεκτήματα που έχω. Εμπιστεύομαι τον κόουτς ότι θα με βάλει στη σωστή θέση για να βοηθήσω την ομάδα και να είμαστε πετυχημένοι την ερχόμενη σεζόν».

Ποια είναι τα στοιχεία, όμως που θα προσθέσει στη νέα του ομάδα; «Εμπειρία, νοοτροπία νικητή, να είμαι ανταγωνιστικός, όπως κάνω πάντα στην καριέρα μου. Θέλω να κερδίζω και αυτός είναι πάντα ο στόχος και ο τρόπος σκέψης μου και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για τον πετύχω. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, απαιτεί σκληρή δουλειά και αφοσίωση, αλλά είμαι διατεθειμένος να δώσω τα πάντα και να “σπρώξω” τον εαυτό μου, ώστε να έχουμε μια πετυχημένη χρονιά».

Κλείνοντας, έστειλε το μήνυμά του στους φίλους του Ηρακλή. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ανήκω στην κυανόλευκη οικογένεια. Ανυπομονώ για τη σεζόν που έρχεται και θέλω να έχω μια από τις καλύτερες χρονιές της καριέρας μου. Θα υπάρξουν αρκετά συναισθήματα στη διάρκεια της χρονιάς, με πολλή ενέργεια και πιστεύω ότι θα είναι μια ξεχωριστή σεζόν για όλους μας. Δεν βλέπω την ώρα να σας συναντήσω παιδιά! Κυανόλευκη οικογένεια, πάμε δυνατά!».