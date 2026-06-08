Λούκιτς: Το κάλεσμα στους οπαδούς του Ηρακλή για τα διαρκείας
Η νέα αγωνιστική χρονιά του Ηρακλή, θα βρει στην άκρη του πάγκου τον Ζόραν Λούκιτς, με τον Σέρβο να κάνει κάλεσμα στους οπαδούς της ομάδας.
Συγκεκριμένα μέσω βίντεο στα social media των Θεσσαλονικών, ο Σέρβος τεχνικός θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους του Ηρακλή, έτσι ώστε να ανανεώσουν το διαρκείας τους και να στηρίξουν την ομάδα τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Αναλυτικά το μήνυμα του Ζόραν Λούκιτς:
«Καλησπέρα φίλοι του Ηρακλή. Όπως γνωρίζετε μετά το τέλος της χρονιάς έκλεισα τη θέση μου στο Ιβανώφειο.
Δείτε ΕπίσηςΗρακλής: Ανακοίνωσε Μέλβιν
Ανανεώστε τα εισιτήριά σας για τη νέα σεζόν, τα λέμε τον Οκτώβριο. Αντίο!».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.