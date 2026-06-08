Ο Ζόραν Λούκιτς μέσω βίντεο στα social media του Ηρακλή, έκανε κάλεσμα στους οπαδούς της ομάδας, προκειμένου να ανανεώσουν τα διαρκείας τους, ενόψει της νέας χρονιάς.

Η νέα αγωνιστική χρονιά του Ηρακλή, θα βρει στην άκρη του πάγκου τον Ζόραν Λούκιτς, με τον Σέρβο να κάνει κάλεσμα στους οπαδούς της ομάδας.

Συγκεκριμένα μέσω βίντεο στα social media των Θεσσαλονικών, ο Σέρβος τεχνικός θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους του Ηρακλή, έτσι ώστε να ανανεώσουν το διαρκείας τους και να στηρίξουν την ομάδα τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ζόραν Λούκιτς:

«Καλησπέρα φίλοι του Ηρακλή. Όπως γνωρίζετε μετά το τέλος της χρονιάς έκλεισα τη θέση μου στο Ιβανώφειο.

Ανανεώστε τα εισιτήριά σας για τη νέα σεζόν, τα λέμε τον Οκτώβριο. Αντίο!».