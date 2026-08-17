Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή έφτασαν αργά το βράδυ της Κυριακής οι Ντόντρεζ Στάιλς και Τζέιλεν Λεκιού, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις υπόλοιπες αφίξεις.

Συνεχίζονται οι αφίξεις στον Ηρακλή, με τους Ντόντρεζ Στάιλς και Τζέιλεν Λεκιού να φτάνουν στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ της Κυριακής (16/8), προκειμένου να ενσωματωθούν στην ομάδα του Γηραιού.

Μετά και τους υπόλοιπους παίκτες που έφτασαν μέσα στην ημέρα για την ομάδα ήταν η σειρά των δύο Αμερικανών να δώσουν το «παρών» στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή.

Ο 24χρονος Ντόντρεζ Στάιλς αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ και την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Σαρλερουά. Με τη βελγική ομάδα είχε κατά μέσο όρο 12,7 πόντους και 5,5 ριμπάουντ, αποτελώντας μία από τις επιλογές που αναμένεται να προσθέσουν μέγεθος και λύσεις στη γραμμή των φόργουορντ.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος Τζέιλεν Λεκιού προορίζεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή του Ηρακλή, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.