Η ΚΑΕ Άρης δημοσίευσε βίντεο από την πρώτη παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στο «Παλέ», καθώς και τα πρώτα λόγια του.

Μέσω βίντεο στα social media, η ο Άρης δημοσίευσε την πρώτη παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στο «Αλεξάνδρειο».

Ο νέος τεχνικός των «κιτρίνων» πραγματοποίησε και τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της ΚΑΕ και αναφέρθηκε στο όραμα του Άρη, καθώς και στο κίνητρό του, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την απόφασή του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Είναι το όραμα, οι άνθρωποι όλο αυτό το πρότζεκτ που παρουσιάστηκε μου έδωσε μεγάλο κίνητρο. Σαν άνθρωπος μου αρέσουν τα κίνητρα, οι δυσκολίες, όταν μου παρουσιάζεται η ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή, είναι κάτι που πραγματικά με δελέασε».