Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ΚΑΕ Άρης θα ανακοινώσει την απόκτηση των δικαιωμάτων του Κώστα Αντετοκούνμπο καθώς βρίσκεται σε αναμονή της απόφασης του Θανάση.

Η εξέλιξη των πραγμάτων εντάσσεται στο πλαίσιο των «συμφωνηθέντων» υπό την έννοια ότι από τον περασμένο Γενάρη είχε αποφασιστεί ο δανεισμός του Κώστα Αντετοκούνμπο με την προοπτική απόκτησης των δικαιωμάτων του μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Μεσολάβησε η ικανοποίηση του διεθνούς σέντερ από τον αγωνιστικό ρόλο του στον Άρη καθώς ήταν ξεκάθαρα ένας από τους λόγους της αγωνιστικής ανάκαμψης των «κίτρινων». Η βασική διαφορά μεταξύ του δεύτερου μισού της περσινής σεζόν με αυτή που ακολουθεί είναι ότι φέτος θα έχει πραγματικό ανταγωνισμό στη θέση «5». Τέτοια συνθήκη ουδέποτε κατάφερε να δημιουργήσει ο Τζέικ Φόρεστερ, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει παρουσία του Κεμ Μπιρτς αλλά κι του ενός ακόμη ψηλού που θα προστεθεί στο ρόστερ και ο οποίος θα έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί τόσο στο «4» όσο και στο «5».

Η συμφωνία του Άρη με τον Κώστα Αντετοκούνμπο είναι από καιρό δεδομένη, πλέον εξάλλου την επιβεβαιώνει και η ΚΑΕ Άρης η οποία θα την ανακοινώσει αφού ολοκληρωθούν τα… διαδικαστικά μιας ανακοίνωσης έναρξης συνεργασίας. Γραφίστες, εικονολήπτες, μοντέρ θα πιάσουν δουλειά και ακολούθως η ΚΑΕ θα προχωρήσει στην κοινοποίηση της συνεργασίας η οποία προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας (τουλάχιστον) δύο χρόνων.

Και μένει να ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Θανάση Αντετοκούνμπο. Το Gazzetta έχει καταθέσει τα δεδομένα αυτής της υπόθεσης η οποία απασχολεί και τα media των Η.Π.Α. λόγω της συνηθισμένης συνύπαρξης των αδερφών σε ομάδα του ΝΒΑ. Για πολλά χρόνια ήταν στο Μιλγουόκι, πλέον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο franchise player των Μαϊάμι Χιτ. «Δεν θα είναι μαζί τα αδέρφια Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι. Αυτό που συνέβαινε έχοντας τον Κώστα και τον Θανάση στην ομάδα (Μιλγουόκι), δε νομίζω ότι θα συνεχιστεί, απ’ ότι καταλαβαίνω», έγραψε ρεπόρτερ του ESPN απορρίπτοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο συνύπαρξης Γιάννη και Θανάση στο Μαϊάμι καθώς ο τελευταίος μπαίνει στη free agency στις αρχές της εβδομάδας.

Το… ήξεις αφήξεις δημοσίευμα του Sports Illustrated

Το σίγουρο είναι ότι κανείς δεν μιλά με σιγουριά. Πριν από λίγες ώρες, το Sports Illustrated επιχείρησε την αποτύπωση της κατάστασης εμπλέκοντας και την πρόσφατη συμφωνία του Άλεξ Αντετοκούνμπο με τον Προμηθέα Πατρών ως προάγγελο «χωρισμού» των αδερφιών. «Όλος ο κόσμος που παρακολουθεί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ξέρει ότι μεγαλύτερη αξία από οτιδήποτε άλλο έχει η οικογένειά του… Η συμφωνία του Άλεξ με την ελληνική ομάδα Προμηθέας μπορεί να δείχνει ότι τα αδέρφια δεν θα συνυπάρξουν στο Μαϊάμι και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η μη συνύπαρξη θα επηρεάσει την απόδοση του Γιάννη», αναφέρει αρχικά, τονίζοντας ότι το Μαϊάμι δεν έχει άπλετο χώρο στο salary cap.

Στη συνέχεια όμως βάζει μια άλλη παράμετρο. «Άτομα σαν τον Θανάση είναι απαραίτητα στα αποδυτήρια. Αυτά έχουν ανάγκη έναν άνθρωπο ο οποίος ανεξαρτήτως της εξέλιξης ενός αγώνα θα επιχειρήσει να συγκεντρώσει την ομάδα βοηθώντας στην εμψύχωση των παικτών αλλά και στη συγκέντρωσή τους στο παιχνίδι. Μην ξεχνάτε την περίπτωση του Άντονις Χάσλεμ ο οποίος στο τέλος της καριέρας του ήταν περισσότερο προπονητής και σημαντική προσωπικότητα στ’ αποδυτήρια παρά της προσφοράς στο γήπεδο στο Μαϊάμι».

Η απόφαση του Θανάση θα οδηγήσει σε άλλες κρίσεις

Αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες επιστροφής του Θανάση Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα και φυσικά για λογαριασμό του Άρη είναι συντριπτικά περισσότερες. Ίσως να αγγίζουν και τον απόλυτο βαθμό. Αυτή η αίσθηση καλλιεργείται μέσα από το περιβάλλον του διεθνούς φόργουορντ αλλά δεν πρόκειται για οριστική απόφαση. Σε περίπτωση που ο 34χρονος παίκτης πράξει το αναμενόμενο, αυτομάτως θα προστεθεί λύση στις θέσεις «3» και «4». Εκεί ήδη υπάρχουν οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Ι Τζέι Λίντελ, Αμίν Νούα και κατά πληροφορίες του Gazzetta, δεν θα επηρεάσει τη σκέψη προσθήκης ενός ακόμη πάουερ φόργουορντ σε μια υπόθεση την οποία ούτως ή άλλως έχουν προχωρήσει οι «κίτρινοι». Βέβαια, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ξέρει πολύ καλά πώς έχουν λειτουργήσει οι Νίκος Ζήσης, Βασίλης Σπανούλης και τι άλλο έχουν σκοπό να πράξουν καθώς οι τρεις άνδρες βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή.