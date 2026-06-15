«Ξέχασες να πεις ότι για ένα 10λεπτο δεν πήρα Euroleague»: Η ξεκαρδιστική απάντηση Σπανούλη σε δημοσιογράφο για τα κατορθώματά του

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στον περσινό χαμένο τελικό της Euroleague με τη Μονακό, με αφορμή ερώτηση που τού έγινε στην παρουσίασή του από τον Άρη.

Στην παρουσίασή του από τον Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το κίνητρο και το κατά πόσο τον κινητοποιεί να πάρει αποφάσεις στην καριέρα του ως προπονητής.

Ο ίδιος επεσήμανε χαριτολογώντας στον δημοσιογράφο πως εκείνος ξέχασε να αναφέρει το ότι ο Έλληνας κόουτς και η Μονακό έχασαν τον περσινό τελικό της Euroleague για ένα δεκάλεπτο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ξέχασες να αναφέρεις πως παίξαμε τελικό Ευρώπης και ήμασταν δέκα λεπτά μακριά από το να πάρουμε το ευρωπαϊκό».

Νωρίτερα, ο ίδιος δημοσιογράφος είχε επισημάνει πως ο Βασίλης Σπανούλης δεν απέφυγε ποτέ τις προκλήσεις είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής, κάτι που τον οδήγησε σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη σπουδαία καριέρα του.

Θυμίζουμε ότι ο 43χρονος προπονητής είχε φτάσει πέρυσι μια ανάσα από το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, όταν αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους και ηττήθηκε με 70-81 στον τελικό του Άμπου Ντάμπι.