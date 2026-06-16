Δεν προχώρησε η πρόταση για τον υποβιβασμό (και προβιβασμό) μιας ομάδας της GBL αντί για δύο.

Στο τραπέζι για το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν «έπεσε» ο υποβιβασμός και προβιβασμός από και προς την GBL, χωρίς όμως να προχωρά η εν λόγω πρόταση.

Η εν λόγω πρόταση,δεν πέρασε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με αποτέλεσμα από τη νέα σεζόν να πέφτουν δύο ομάδες από την Stoiximan GBL και αντίστοιχα να ανεβαίνουν άλλες δύο από την Elite League.

Στην εν λόγω πρόταση, προβλεπόταν η 13η ομαδα της κατάταξης να δινει 200.000 και να μαζεύονται άλλες 150.000 από τις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας για να φτάνει το ποσο στα 350.000. Από αυτά, το 70% του ποσού θα πηγαίνει στην Elite League και το υπόλοιπο 30% θα μεταφέρεται στην National League.

Καθοριστικό ρόλο στο να μην προχωρήσει η εν λόγω πρόταση, έπαιξε η επιστολή που είχε την υπογραφή 8 ομάδων της Elite League και πήγε στην ΕΟΚ και στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Η εν λόγω επιστολή συντάχθηκε μετά από τηλεδιάσκεψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου με εκπροσώπους όλων των ομάδων, στην διάρκεια της οποίας η θέση όλων των σωματείων ήταν κατάφορα αρνητική. Μια τέτοια απόφαση, σύμφωνα με τις ομάδες της Elite League, θα επηρέαζε τον ίδιο τον χαρακτήρα του πρωταθλήματος, την αξιοπιστία του και το μέλλον δεκάδων ιστορικών σωματείων που στηρίζουν διαχρονικά το ελληνικό μπάσκετ, ενώ και μια ενδεχόμενη μείωση του αριθμού των θέσεων ανόδου θα υποβάθμιζε την ανταγωνιστικότητα, θα μείωνε την εμπορική και αγωνιστική αξία της κατηγορίας και θα δημιουργούσε συνθήκες στασιμότητας αντί ανάπτυξης. Μία τέτοια εξέλιξη μετά βεβαιότητας θα λειτουργούσε αποτρεπτικά σε κάθε μελλοντική επενδυτική πρόθεση, ενώ θα μείωνε δραστικά το ενδιαφέρον φίλαθλων, χορηγών και τοπικών κοινωνιών για το πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε πως την φετινή σεζόν υποβιβάστηκε μεν μόνο μια ομάδα (Πανιώνιος), όμως με 13 ομάδες στη GBL, ανέβηκαν δύο από την Elite League (Δόξα Λευκάδας και Βίκος Ιωαννίνων) προκειμένου να συμπληρωθεί ζυγός αριθμός (14).