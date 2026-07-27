Ο Λέο Μάτος μίλησε στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή προπόνηση, ζήτησε απόλυτη συγκέντρωση ενόψει της ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου και στάθηκε στα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της ομάδας.

Λίγες ημέρες πριν από τη ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου, ο Λέο Μάτος θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.

Στο περιθώριο της σημερινής προπόνησης, ο αθλητικός διευθυντής του «Δικεφάλου» μίλησε στην ομάδα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνολική εικόνα που παρουσιάζει μέχρι στιγμής, τονίζοντας όμως ότι υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

Ο Βραζιλιάνος σημείωσε πως ο ΠΑΟΚ διαθέτει σημαντική δυναμική, η οποία θα φανεί στην πορεία της σεζόν, αρκεί η ομάδα να συνεχίσει να δουλεύει με την ίδια ένταση και προσήλωση.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στο Λούμπλιν δεν πρέπει να δημιουργήσει κανέναν εφησυχασμό. Ζήτησε από όλους να παραμείνουν σε απόλυτη εγρήγορση ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης (30/7, 20:45), υπογραμμίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ οφείλει να μπαίνει σε κάθε παιχνίδι με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης, χωρίς να υποτιμά κανέναν αντίπαλο και καμία κατάσταση.

Το μήνυμα του Λέο Μάτος κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με όσα επικρατούν τις τελευταίες ημέρες μέσα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ: χαμηλοί τόνοι, απόλυτη προσήλωση στη δουλειά και αποκλειστική στόχευση στην πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.