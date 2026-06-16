Το Gazzetta σας παρουσιάζει την πρόταση της λίγκας για τον υποβιβασμό και το τι θέλει η πλειοψηφία των ομάδων της Εlite League.

Την φετινή σεζόν έπεσε μια ομάδα από την Stoiximan GBL (Πανιώνιος) και ανέβηκαν δύο από την Elite League (Δόξα Λευκάδας και Βίκος Ιωαννίνων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ολοένα και πιο κοντά στην απόφαση να πέφτει μια ομαδα και να ανεβαίνει μια βρίσκονται ΕΣΑΚΕ και ΕΟΚ.

Συζητιέται η πρόταση που υπάρχει από την πλευρά της λίγκας, δηλαδή η 13η ομαδα να δινει 200.000 και να μαζεύονται άλλες 150.000 από τις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας για να φτάνει το ποσο στα 350.000.

Από αυτά, το 70% του ποσού θα πηγαίνει στην Elite League και το υπόλοιπο 30% θα μεταφέρεται στην National League. Η πλειοψηφια των ομαδων της Elite League διαφωνεί με αυτή την πρόταση, άρα θα συνεχίζει να συζητιέται η πρόταση της λίγκας.