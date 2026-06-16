Ο Νιού Γουίλιαμς είναι στο στόχαστρο του Προμηθέα για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής.

Σε συζητήσεις με τον Νιού Γουίλιαμς (29χρ., 1.86) βρίσκεται ο Προμηθέας για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίζεται στις δυο θέσεις της περιφέρειας και θεωρείται μια πολύ καλή λύση από τον Γιώργο Βόβορα για την ομάδα της Πάτρας.

Ο Νιού Γουίλιαμς αγωνιζόταν στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Κόνιασπορ, όπου είχε μέσο όρο 20.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ, 0.9 κλεψίματα και 0.4 κοψίματα.

Ακόμη έχει αγωνιστεί σε Κύπρο, Δομινικανή Δημοκρατία, Κουβέιτ και Βενεζουέλα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αποφοίτησε από το Φρέσνο Στέιτ.

Ο Προμηθέας έχει στο «μικροσκόπιο» του τον παίκτη τις τελευταίες ημέρες και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις, όσον αφορά την προοπτική απόκτησης του από την ομάδα της Πάτρας.

