Η ομάδα του Ολυμπιακού γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της EuroLeague με ένα δείπνο στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς «Twenty Five» στο Μικρολίμανο.

Μετά τα μπουζούκια, ο Ολυμπιακός γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της EuroLeague με πιο χαλαρό και οικογενειακό κλίμα, σε ένα δείπνο στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς «Twenty Five» στο Μικρολίμανο.

Το εν λόγω δείπνο ήταν και η τελευταία συνάντηση της ομάδας πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, με διοίκηση, παίκτες και προπονητικό επιτελείο να δίνουν όλοι το «παρών» και να περνούν ευχάριστα το βράδυ της Κυριακής (14/6).

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Η αυλαία της σεζόν έπεσε, το γλέντι κόπασε και το… σύνθημα για ξεκούραση και ανασύνταξη δυνάμεων δόθηκε σε οικογενειακό κλίμα.

Το βράδυ της Κυριακής (14/06) οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος παρέθεσαν δείπνο στους παίκτες, τους προπονητές και το σταφ των Πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδος.

Η τελευταία συνάντηση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς «Twenty Five» στο Μικρολίμανο.