Ολυμπιακός: Στα μπουζούκια οι ερυθρόλευκοι για το double (vid)
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Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στα μπουζούκια με «Νοικιάστηκε» το double για την κατάκτηση της EuroLeague και του Πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.
Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό του ΣΕΦ, έκανε το 3-2 στη σειρά της Stoiximan GBL και κατέκτησε το 16ο Πρωτάθλημα της ιστορίας του.
Έτσι οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν μια απίστευτη σεζόν εντός και εκτός των συνόρων, αφού αναδείχθηκαν και Πρωταθλητές Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους.
Οι Πειραιώτες γιόρτασαν με τη... ψυχή τους το double, με τον ήχο του «Νοικιάστηκε» της Κατερίνας Λιόλιου.
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