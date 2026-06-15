Ζήσης: «Πώς από το 0,01% πιθανότητες, καταφέραμε να πείσουμε τον Σπανουλη να έρθει στον Άρη»

Ο Νίκος Ζήσης ανέφερε το χρονικό της συμφωνίας με τον Σπανούλη και το πώς από το... 0.01% ο Άρης έφτασε να δώσει τα χέρια με τον «Kill Bill».

Ο Νίκος Ζήσης, ο GM του Άρη, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη, αναφέρθηκε στο πώς ήρθε η συμφωνία ανάμεσα σε Άρη και «Kill Bill».

Σε ερώτηση για τη σταδιακή αύξηση των πιθανοτήτων της συμφωνίας του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη ο Νίκος Ζήσης είπε ότι…

«Aρχικά οι πιθανότητες ήταν 0.01%. Χτίστηκε μέρα μέρα. Μιλάμε ατελείωτα στο τηλέφωνο με τον Βασίλη Σπανούλη. Όταν τέθηκε το θέμα είχε λίγες πιθανότητες αλλά κάθε μέρα που περνούσε το πίστευα παραπάνω και αυξήθηκε στις τελευταίες μέρες. Ο Βασίλης κατάλαβε ότι ο Άρης θα έκανε τα πάντα για να τον πείσει ότι είναι ο σωστός προορισμός γι’ αυτόν», για να απαντήσει ο Βασίλης Σπανούλης. «Με τον Νίκο πάντα συζητάμε. Όταν έφυγα από τη Μονακό υπήρχε μια συζήτηση στα όρια της πλάκας γιατί το μυαλό μου ήταν να γυρίσω πίσω στην οικογένειά μου. Ο Νίκος με σωστό τρόπο και δίχως πίεση άρχισε να το βάζει εντονότερα στο μυαλό μας. Άλλο να μιλάς σ’ έναν αδερφικό φίλο κι άλλο επαγγελματικά γιατί εκεί υπάρχει μια γραμμή την οποία αν ξεπεράσεις μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Κατάλαβα πολλά όταν μίλησα με την ιδιοκτησία και κατάλαβα ότι υπάρχει πλάνο. Ίσα ίσα με ιντριγκάρει και μου δίνει κίνητρο. Κάποια στιγμή και παρότι δεν είχαμε συμφωνήσει αρχίσαμε να μιλάμε για παίκτες. Δεν πίστευε κανένας ότι θα γινόταν αυτό... Να ζητήσω και συγνώμη από τη γυναίκα του γιατί τον έχω ξενυχτήσει πολλές ώρες... Πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει τεράστια εμπιστοσύνη. Αν δεν ήταν κάτι που το πίστευε, ο Νίκος δεν θα μου το πρότεινε ποτέ. Έχω μεγάλο κίνητρο και όραμα. Θα κάνουμε και τα λάθη μας. Ποιος άνθρωπος δεν κάνει λάθη; Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζεις και να τα διορθώνεις. Δεν είναι τίποτε εύκολο στη ζωή. Υπάρχουν δυσκολίες από τις οποίες πρέπει να βγεις νικητής. Μου άρεσε λοιπόν όλο το πλάνο και μου έδωσε το κίνητρο».