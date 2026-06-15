LIVE: Η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη

Σε επιμέρους ερώτηση για το γηπεδικό και πιθανή κατασκευή νέου γηπέδου, ο Αγαπητός Διακογιάννης επανέλαβε ότι «Προτεραιότητα είναι το Αλεξάνδρειο, στο κέντρο της πόλης γιατί εδώ ανήκουμε. Μόνο αν δεν προχωρήσει θα δούμε τις εναλλακτικές επιλογές», ενώ ο Βύρων Αντωνιάδης αναφέρθηκε στο κλίμα που εισέπραξε από τον κόσμο. Για το δε feedback στο οποίο αναφερθήκατε, ακούσαμε θετικά και αρνητικά πράγματα αλλά αυτό είναι λογικό. Μας είπαν απόμακρους αλλά ήταν τόσα πολλά που έπρεπε να γίνουν, όπου ως ένα βαθμό ήταν αναγκαίο να αφοσιωθούμε σ’ αυτά. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι πέρα από ομάδα έχουμε να διαχειριστούμε και μια εταιρία η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί».