Σπανούλης: «Κανένας φόβος, καμία πίεση, νιώθω μόνο δέος για τον Άρη»

Διαβάστε όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου κατά την παρουσίασή του από τον Άρη.

Ο Βασίλης Σπανούλης στην πρώτη του τοποθέτηση, ευχαρίστησε τους οπαδούς του Άρη, για την αποθεωτική του υποδοχή που του επιφύλαξαν στο αεροδρόμιο.

Επίσης αναφέρθηκε και στην προσέγγιση της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, και πώς κατέληξε σε συμφωνία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Μπασκετική ομάδα με μπασκετικούς ανθρώπους. Πραγματικά ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή, ήταν εντυπωσιακό αλλά δεν την εκλαμβάνω μόνο ως προς εμένα αλλά συνολικά για την προσπάθεια που γίνεται στον Άρη. Είναι ένας μεγάλος μπασκετικός ευρωπαϊκός σύλλογος. Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και μεγάλωσε πολλές γενιές. Θέλω να ευχαριστήσω την ιδιοκτησία για την εμπιστοσύνη και την πίστη και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφασή μου. Είμαι ενθουσιασμένος που έγινα κομμάτια αυτής της ιστορίας. Για να χτίσεις κάτι σε διάρκεια πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ίδια σκέψη και διάθεση όπως και την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια ή να δίνω υποσχέσεις. Ξέρω πολύ καλά το μπάσκετ γιατί είναι η ζωή μου, το μικρόβιό μου, αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου. Ξέρω ότι πρέπει να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Θέλω να χτίσουμε μια ομάδα με γερές βάσεις και δεν θα είναι πυροτέχνημα.

Δεν έχω καμία πίεση και κανένα βάρος. Όταν μπαίνεις σ’ αυτό το γήπεδο στο οποίο έχουν παίξει παίκτες όπως ο Νίκος Γκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης σε πιάνει δέος. Με αυτούς μεγαλώσαμε. Δεν έχω πίεση και βάρος αλλά μεγάλο κίνητρο. Υπάρχει πλάνο και όραμα. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Ξέρετε ότι πάντα παίζω για τη νίκη και όχι απλά για να παίζω. Όλοι ξέρουν για ποιον λόγο ήρθα εδώ. Δεν θα υπήρχε η υπέρβαση από την ιδιοκτησία αν δεν είχε σκοπό να χτίσει κάτι με συνέπεια και σε γερές βάσεις».



Σε ερώτηση για τη σταδιακή αύξηση των πιθανοτήτων ο Νίκος Ζήσης είπε ότι… «αρχικά οι πιθανότητες ήταν 0.01%. Χτίστηκε μέρα μέρα. Μιλάμε ατελείωτα στο τηλέφωνο με τον Βασίλη Σπανούλη. Όταν τέθηκε το θέμα είχε λίγες πιθανότητες αλλά κάθε μέρα που περνούσε το πίστευα παραπάνω και αυξήθηκε στις τελευταίες μέρες. Ο Βασίλης κατάλαβε ότι ο Άρης θα έκανε τα πάντα για να τον πείσει ότι είναι ο σωστός προορισμός γι’ αυτόν», για να απαντήσει ο Βασίλης Σπανούλης. «Με τον Νίκο πάντα συζητάμε. Όταν έφυγα από τη Μονακό υπήρχε μια συζήτηση στα όρια της πλάκας γιατί το μυαλό μου ήταν να γυρίσω πίσω στην οικογένειά μου. Ο Νίκος με σωστό τρόπο και δίχως πίεση άρχισε να το βάζει εντονότερα στο μυαλό μας. Άλλο να μιλάς σ’ έναν αδερφικό φίλο κι άλλο επαγγελματικά γιατί εκεί υπάρχει μια γραμμή την οποία αν ξεπεράσεις μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Κατάλαβα πολλά όταν μίλησα με την ιδιοκτησία και κατάλαβα ότι υπάρχει πλάνο. Ίσα ίσα με ιντριγκάρει και μου δίνει κίνητρο. Κάποια στιγμή και παρότι δεν είχαμε συμφωνήσει αρχίσαμε να μιλάμε για παίκτες. Δεν πίστευε κανένας ότι θα γινόταν αυτό... Να ζητήσω και συγνώμη από τη γυναίκα του γιατί τον έχω ξενυχτήσει πολλές ώρες... Πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει τεράστια εμπιστοσύνη. Αν δεν ήταν κάτι που το πίστευε, ο Νίκος δεν θα μου το πρότεινε ποτέ. Έχω μεγάλο κίνητρο και όραμα. Θα κάνουμε και τα λάθη μας. Ποιος άνθρωπος δεν κάνει λάθη; Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζεις και να τα διορθώνεις. Δεν είναι τίποτε εύκολο στη ζωή. Υπάρχουν δυσκολίες από τις οποίες πρέπει να βγεις νικητής. Μου άρεσε λοιπόν όλο το πλάνο και μου έδωσε το κίνητρο»

Σχετικά με τη φιλοσοφία του απάντησε ότι… «Είμαι προπονητής ο οποίος προσαρμόζεται. Θέλω αθλητικότητα, ομαδικότητα με παίκτες οι οποίοι έχουν τη νοοτροπία του νικητή, βγάζουν ενέργεια και παίζουν καλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Βλέπουμε ότι πλέον οι ομάδες δεν παίζουν συστήματα. Τα ερεθίσματα έρχονται από την Αμερική. Η αθλητικότητα παίζει σημαντικότερο ρόλο από το IQ.

Αν ήθελα να κάνω κάτι άλλο θα το είχα κάνει. Είναι μια απόφαση η οποία ήρθε μέσα από συζήτηση και ωρίμανση και θεωρώ ότι είναι η σωστή. Είναι συνειδητή και θα την υποστηρίξω.

Ο Άρης έχει παρά πολλά χρόνια να δει κάτι μεγάλο από τον Άρη, εννοείτε υπάρχει και αυτό στο μυαλό μου. Υπάρχει μια προσμονή και είναι ωραίο αυτό.

Χρειάζεται χρόνος για να χτιστεί κάτι μεγάλο, ο κόσμος είναι διψασμένος, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο αυτό χρίζεται δεν μπορεί να συμβεί από τη μία ,μέρα στην άλλη,

Το κίνητρο είναι ο λόγος που κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Άλλοι άνθρώποι αντέχουν, άλλοι όχι. Δεν είναι κακό. Από κει και πέρα δεν πιστεύω ότι μπορεί δημιουργηθεί κάτι μεγάλο αν δεν έχεις γερό στομάχι. Είμαι ένα άνθρωπος που πιστεύει στην θετική αύρα, δεν μαρέσει η αρνητικότητα. Θα ξανακάνεις και λάθη, η ζωή ολονών είναι γεμάτη λάθη, Σκοπός να κάνεις διαφορετικά λάθη και όχι ίδια.

Χρειάζεται κάποια στιγμή να δεις τον καθρέφτη και να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Χωρίς το κίνητρο δεν θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας.

Το μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε. Είναι διαφορετικοί οι παίκτες. Έχει αλλάξει η ζωή μας, εξελίσσεται. Εμείς βλέπαμε παιχνίδια από το πρωί έως το βράδυ και τώρα τα παιδιά είναι στο Instagram. Η κοινωνία άλλαξε. Προσωπικά μου αρέσει ο παλιός τρόπος αλλά χαιρετίζω και τον καινούργιο. Θέλουμε παίκτες με νοοτροπία νικητή οι οποίοι θα αντέξουν την πίεση και θα τους αρέσει όλο αυτό που εκπέμπει ο κόσμος.

Σε ερώτηση για τον ρόλο των αδερφών Αντετοκούνμπο: «Όχι, με τον Νίκο και τον Ρίτσαρντ μιλούσα. Προφανώς έχουμε μιλήσει με τα παιδιά. Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι με τον Νίκο με τον οποίον θα χτίσουμε το αγωνιστικό σκέλος. Έχουμε την τύχη και την χαρά να έχουμε μια ιδιοκτησία η οποία μας δίνει την ευκαιρία να χτίσουμε αυτό που θέλουμε. Ακούω για Μάικ Τζέιμς… Μην λέμε ότι θέλουμε και να ζούμε στην πραγματικότητα και να μην υποβαθμίζουμε αυτούς που θα έρθουν. Επειδή τους είχα στη Μονακό δεν σημαίνει ότι θα έρθουν και στον Άρη επειδή είμαι εγώ. Να ζούμε στην πραγματικότητα. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι επειδή ο Άρης ήταν αυτός που ήταν, θα έρθει ο Μάικ Τζέιμς ή ο Πάντερ. Αυτό το χτίζεις χρόνο με τον χρόνο για να φτάσεις εκεί που ονειρεύεσαι».

Με τι δεν συμβιβάζεται προπονητικά:

«Δεν συμβιβάζομαι με την έλλειψη κινήτρου και εργατικότητας και αγωνιστικής πειθαρχίας… Θέλω να έχω μια ομάδα με δυνατό μεντάλιτι και χαρακτήρα. Ως άνθρωπος δεν συμβιβάζομαι με τη μιζέρια και την αρνητικότητα. Δεν θέλω μιζέρια στη δουλειά μου και στην οικογένειά μου. Να είμαστε όρθιοι και να παλεύουμε για το καλύτερο. Έχω θετική σκέψη και όλα μπορούν να γίνουν. Με τον Ρίτσαρντ βλέπω ανθρώπους που έχουν μεγάλη δίψα για να φτάσουν τον Άρη εκεί που όλοι ονειρεύονται. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και σκέφτονται το καλό της ομάδας.

Είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ. Βλέπουμε πρωταθλήματα όπως το ισπανικό όπου η Ρεάλ είναι εκτός των ημιτελικών. Είνα ομάδες που μπορούν να προσελκύσουν κιάλους Έλληνες».

Παρουσιάζεται ακόμα μια ευκαιρία να παίξουν παιδία, μπάσκετ. ο Ανταγωνισμός μόνος καλό κάνει, ο υγιείς ανταγωνισμός.

Το μόνο που μας ενδιαφέρει τι θα κάνει η ομάδα μου, για να πετύχουμε τους στόχους μας,. Οι στόχοι θα συμβαδίζουν με τη φιλοδοξία και τον χαρακτήρα. Να αποκτήσει η ομάδα, ταυτότητα, γερές βάσεις και ο κόσμος όταν τη βλέπει να ανυπομονεί να την ξαναδεί. Ακούω για τίτλους, αυτό είναι το τελευταίο πράγμα για να έρθει, αυτό πρέπει να κάνεις άλλα 100 πράγματα. Πρέπει να χτίζεις μία βάση. Ο κόσμος όταν βλέπει να παλεύεις για κάθε κατοχή θα στηρίξει.

Σίγουρα θέλω το αποτέλεσμα, θέλω τα τρόπαια .Όταν βλέπω μια ομάδα που με γεμίζει πάω σπίτι με όμορφα συναισθήματα, και όσα τα άλλα θα έρθουν».

Σε ερώτηση για πιθανή επιστροφή του Θανάση Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα απάντησε ότι… «καταρχάς με τιμούν τα λόγια του Γιάννη γιατί ξέρω ότι είναι παιδί που ποτέ δεν λέει κάτι απλά για να το πει. Σε ότι αφορά την ομάδα, τον Θανάση και τον Κώστα, η ομάδα δουλεύει με τον Νίκο για το καλύτερο του Άρη και θα μάθετε σύντομα από ανακοινώσεις για τους παίκτες που πήραμε», είπε για να συμπληρώσει ο Νίκος Ζήσης ότι… «υπάρχουν συμφωνίες αλλά δεν είναι ανακοινώσιμες».

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για το πώς υποδέχθηκε η οικογένειά του την απόφασή του. «Η οικογένεια μου είναι χαρούμενη γιατί είμαι εγώ ο χαρούμενος. Ανυπομονώ να τους πω τα νέα από το πέρασα τις τελευταίες ώρες. Ξέρετε ότι είμαι άνθρωπος που πιστεύω στην οικογένειά μου και ευχαριστώ τη γυναίκα μου η οποία πάντα είναι δίπλα μου».



Ο Νίκος Ζήσης ρωτήθηκε για την πίεση και την κριτική που δέχθηκε πέρυσι. «Η αρχή ήταν δύσκολη για μένα αλλά δεν σταμάτησα να πιστεύω στον εαυτό μου. Θυμήθηκα τις στιγμές που με αμφισβητούσαν ως παίκτης. Ήταν σημαντική η υποστήριξη και η εμπιστοσύνη του Ρίτσαρντ, του Αγαπητού και όλων των ανθρώπων της καθημερινότητας. Δεν έκανε τίποτε περισσότερο από να πιστεύω».

Για τις ακαδημίες:

«Όποιος αξίζει, θα παίζει. Πολλές φορές λέμε ότι παίζουμε τα παιδιά, αλλά δεν τα παίζουμε. Τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν περισσότερο. Μπορεί να θεωρούνται ταλέντα από τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να το δείξουν στο γήπεδο.

Το 90% των παιδιών χάνεται στη μετάβαση από τα 18 στο ανδρικό. Όταν ένα παιδί δεν παίζει, φεύγει από μια ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι τα θέλουμε όλα εύκολα. Πιστεύω πάρα πολύ στα νέα παιδιά και στις ακαδημίες. Τουλάχιστον για 3-4 χρόνια πρέπει να προωθείται ένα παιδί στην ανδρική ομάδα. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι χρειάζεται δουλειά, όπως και οι γονείς τους.

Πρέπει να εμπιστευτούν τις ακαδημίες στις οποίες στέλνουν το παιδί τους και στη συνέχεια τα αποτελέσματα θα έρθουν».

Για την Εθνική και πώς θα τη θωρακίσει:

«Και πριν όταν ήμουν στο Περιστέρι ήμουν στην Εθνική, όμως είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Μεγαλύτερη τιμή από το να υπηρετείς την πατρίδα σου δεν υπάρχει. Με την ωριμότητα και το πλάνο που έχουμε, θα προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο.

Όταν μιλάμε για την Εθνική ομάδα, οτιδήποτε άλλο υπάρχει πρέπει να μένει στην άκρη και όλοι να ενωνόμαστε για το καλό της χώρας μας. Είναι τιμή μου και περηφάνια, ακόμη και στα 43 μου. Έχω πλέον την ωριμότητα να το διαχειριστώ. Μερικές μέρες πριν «σκοτωνόμουν» για το καλό της ομάδας μου, το ίδιο θα κάνω και τώρα».

Για το πνεύμα του νικητή: «Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι το έχουν έμφυτο και κάποιοι άλλοι το αναπτύσσουν. Η νοοτροπία του νικητή στον παίκτη εξαρτάται από το πόσο πολύ το πιστεύει.

Πρέπει να βρεις το κουμπί του κάθε παίκτη. Πρέπει να ασχοληθείς μαζί του, να τον προπονήσεις και να τον καθοδηγήσεις. Να μην νομίζει ότι είναι ο Τζόρνταν. Είναι μέρος της δουλειάς μας να το κάνουμε αυτό».

Για τους Έλληνες παίκτες: «Ποντάρω πάρα πολύ στο ελληνικό στοιχείο. Το να έχεις Έλληνες παίκτες στην ομάδα σου είναι σημαντικό, αλλά και δύσκολο. Είμαστε μπασκετική χώρα, έχουν αναπτυχθεί οι ακαδημίες, αλλά πρέπει να βγάλουμε και παίκτες. Όσο περισσότερους Έλληνες μπορούμε να έχουμε, τόσο το καλύτερο. Το να ανταγωνιστείς τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο, ιδιαίτερα όσο αγωνίζονται στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα μπορεί να ανταγωνίζεται τους πάντες».

Όσον αφορά τους στόχους, μου αρέσει να δουλεύω με τους συνεργάτες μου και να παρουσιάζουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα μέσα στη χρονιά. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά γι’ αυτό είμαστε εδώ».

Για τον κόσμο και την αγάπη που δέχτηκε:

«Είναι κάτι που με γεμίζει με περηφάνια, και πραγματικά δέχομαι τόσο αγάπη από τον κόσμο, και της πίεσης και της ελπίδας και της προσμονής, είναι κάτι που αποτελεί τεράστια τιμή. Δεν ήξερα αν θα είναι τόσο γρήγορα τα βήματα και είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρω.

Όταν σε εμπιστεύεται μια τέτοια ομάδα, σίγουρα με γεμίζει με ευθύνες που μαρέσουν και για αυτό πήρα αυτή την απόφαση. Έχοντας ανθρώπους με κοινούς στόχους θα πετύχουμε αυτά που θέλουμε».