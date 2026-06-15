Όσα είπε ο Ρίτσαρντ Σιάο στην πρώτη του τοποθέτηση για τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, μίλησε για την συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά και για την πορεία και τους στόχους του συλλόγου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρίτσαρντ Σιάο

«Είναι μια όμορφη μέρα σήμερα. Χρειάστηκε πολλή δουλειά αλλά το καταφέραμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να είμαι ένα κομμάτι του ελληνικού μπάσκετ. Πέρυσι είχαμε να διαχειριστούμε διάφορα ζητήματα αλλά στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι διορθώσαμε αρκετά από αυτά καθώς ήμασταν όλοι μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω τις εταιρίες που μας υποστήριξαν. Με τον Νίκο μιλάμε κάθε μέρα, αντλώ πράγματα από το πάθος του. Ο Νίκος μου είχε πει ότι οι πιθανότητές μας για να πάρουμε τον Σπανούλη δεν ήταν περισσότερες από 5% αλλά σταδιακά τις αυξάναμε. Μιλούσαμε συνέχεια με τον Νίκο ο οποίος έχει μεγάλο πάθος. Ο Βασίλης Σπανούλης ξέρει πολύ καλά τι είναι ο Άρης κι όταν μιλήσαμε μαζί του και του εξηγήσαμε το πλάνο μας, καταφέραμε να τον πείσουμε. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να παίξουμε στην Ευρωλίγκα».