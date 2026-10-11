Μόργκαν: «Δεν θέλω να με διαλέγουν οι αντίπαλοι»

Αφοσιωμένος στο... δόγμα Σπανούλη ο Ματ Μόργκαν μίλησε στο Gazzetta για την εντυπωσιακή εμφάνισή του στη νίκη επί της ΑΕΚ και παρά τους 25 πόντους, εστίασε στην άμυνα!

Είναι αρκετά τα γεγονότα που καθιστούν ιδιαίτερη την περίπτωση του Αμερικανού γκαρντ. Πιο τρανταχτό, η απόφαση αποχώρησης από την Euroleague για λογαριασμό του Άρη κι έπειτα από σεζόν με 14 πόντους ανά παιχνίδι την περσινή σεζόν. Δεύτερο, η άρνηση προσφοράς ομάδας της Euroleague – κατά τα ιταλικά media ήταν η Αρμάνι Μιλάνο – λίγες ώρες πριν την αποστολή υπογεγραμμένου συμβολαίου στον Άρη. «Ήταν εύκολη η απόφαση. Έχοντας έναν προπονητή όπως ο Σπανούλης αλλά κι ένα project όπως αυτό που έχει ο Άρης… ήταν εύκολη απόφαση. Προφανώς η εμπειρία στην Ευρωλίγκα στα προηγούμενα χρόνια ήταν φανταστική αλλά έχουμε τις ικανότητες να πετύχουμε κάτι σπουδαίο. Ελπίζω να συνεχίσουμε με τον ίδιον τρόπο, χτίζοντας μέρα με τη μέρα και θα φτάσουμε στο σημείο να επαναφέρουμε τον Άρη στην Ευρωλίγκα», είπε ο ίδιος στο Gazzetta.

Στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, με τον Ματ Μόργκαν συνέβη κάτι ασυνήθιστο καθώς αυτό το 23.8% που είχε από μακρινή απόσταση είναι τουλάχιστον «ξένο» για το επίπεδό του. Και χθες (10/10) απέναντι στην ΑΕΚ, ξεκίνησε στο παιχνίδι με δύο χαμένα… πέναλτι αλλά συνέχισε με 6/7 γράφοντας το όνομά του στον άτυπο τίτλο του MVP στην επιβλητική νίκη της ομάδας του επί της ΑΕΚ. «Απλά εμπιστεύεσαι τη δουλειά που έχει προηγηθεί. Ο κόουτς και γενικώς το τεχνικό επιτελείο μου δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Το να χάσω δύο σουτ δεν με αλλάζει, ούτε αλλάζει τον τρόπο σκέψης μου. Έχω εμπιστοσύνη στη δουλειά που έκανα το καλοκαίρι αλλά στις εβδομάδες που είμαι στην ομάδα».

«Δεν παίζεις άμυνα, δεν είσαι στο παρκέ»

Η σχέση του Ματ Μόργκαν με τον Βασίλη Σπανούλη είναι γνωστή και μάλιστα το Gazzetta την είχε καταγράψει όταν ο Αμερικανός γκαρντ αποφάσισε τη συνεργασία με τον 44χρονο κόουτς. Για την ακρίβεια, ο Μόργκαν ήταν η «καψούρα» του Σπανούλη από την εποχή που ο τελευταίος ήταν στην τεχνική ηγεσία του Περιστερίου αλλά (του) τον «έφαγαν» στη στροφή οι Λόντον Λάιονς. «Με τον κόουτς έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις για βραδιές όπως η αποψινή (σ. σ. χθεσινή). Καταλαβαίνω την εμπιστοσύνη του. Πάντα ξεκινά λέγοντας ότι ο κόσμος δεν μπορεί να δει τη δουλειά που έχεις κάνει. Δηλαδή, πηγαίνοντας νωρίτερα στις προπονήσεις και μένοντας αρκετά και μετά από αυτή για να κάνεις εκατοντάδες σουτ. Στο τέλος θα βρεις τον ρυθμό σου, θα αποκτήσεις αυτοπεποίθηση και θα πορευτείς».

Πηγαίνοντας στα δόγματα του Σπανούλη, ένα από αυτά βρίσκονται στην άμυνα καθώς εκεί υπάρχουν αδιαπραγμάτευτοι κανόνες. Ο Μόργκαν χαμογέλασε… «Ο κόουτς έχει πολύ υψηλά κριτήρια στην άμυνα. Αν δεν παίξεις άμυνα, απλά δεν θα είσαι στο παρκέ. Κρατώντας λοιπόν σε υψηλό επίπεδο την άμυνά μου και γνωρίζοντας ότι δίπλα μου έχω εξίσου εξαιρετικούς παίκτες στην άμυνα, όλα είναι ευκολότερα. Δεν θέλω να είμαι αυτός που θα διαλέγει (ο αντίπαλος) κι αυτό χτίζει αυτοπεποίθηση, συν το γεγονός ότι ο κόουτς θα μας βάλει στις σωστές θέσεις». Για τον Σπανούλη, ο Μόργκαν είναι εκ των κορυφαίων αμυντικών της ομάδας.

Εστιάζοντας στην άμυνα, κατά τον 29χρονο όλα ξεκινούν από την προπόνηση καθώς αυτή αποτελεί την προσομοίωση ενός αγώνα. «Παίζοντας με εξαιρετικούς παίκτες στην προπόνηση το κάνει ευκολότερο στο παιχνίδι υπό την έννοια ότι μαρκάρεις παίκτες με ιδιαίτερο χάρισμα στην προπόνηση. Μαθαίνεις πώς να παίζεις άμυνα, με ενέργεια και σκληράδα. Όλα είναι θέμα διαδικασίας. Μια βραδιά μπορεί να είμαι εξαιρετικός στην άμυνα, άλλες στην επίθεση. Σημασία έχει η ομάδα» και η κουβέντα πήγε στο σετ παιχνίδι.

Αυτή ήταν μία από τις μεγάλες διαφορές του χθεσινού Άρη με την ομάδα των προηγούμενων αγώνων καθώς απέναντι στην ΑΕΚ είχε καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των παικτών. «Όλα είναι θέμα χημείας. Είμαστε μια νέα ομάδα η οποία θα προοδεύει μέσα από την καθημερινότητα και τις προπονήσεις», είπε. Αντικειμενικά, η βελτίωση που εμφάνισε στον αγώνα με την ΑΕΚ μάλλον ήταν μη αναμενόμενη.

«Η λογική της ομάδας είναι ότι κάθε παιχνίδι έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας και απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από εμάς. Έτσι προετοιμαζόμαστε. Έχουμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας αλλά αυτή είναι η λογική. Ξέρουμε ότι αν ακολουθήσουμε το πλάνο, προσφέροντας την καλύτερη εκδοχή των εαυτών μας, θα τα καταφέρουμε. Ανεξαρτήτως του επιπέδου του αντιπάλου, είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος προσέγγισης των αγώνων από εμάς και ξέρουμε ότι οφείλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι», απάντησε και στάθηκε στην ενέργεια που προσφέρει ο κόσμος καθώς ο Άρης ήδη έχει δύο sold out στα ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια του. «Ο κόσμος είναι φανταστικός. Μας δίνουν πολλή ενέργεια και αυτοπεποίθηση και θα έλεγα ότι τρεφόμαστε από τη δική τους ενέργεια. Θα τους χρειαστούμε σε όλη τη σεζόν κι ελπίζω να συνεχίσουμε να τους προσφέρουμε τέτοιες εμφανίσεις».