Σπανούλης: «Όποιος παίζει άμυνα, είναι και στο παρκέ»

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορούσε να κρύψει το χαμόγελό του έπειτα από τη νίκη επί της ΑΕΚ και ανέλύσε το παιχνίδι του Άρη.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε σε όλα. Στην τρομερή άμυνα, στις συνεργασίες που ανέπτυξε η ομάδα του στο σετ παιχνίδι αλλά και στη νοοτροπία που θα πρέπει να έχει σε κάθε αγώνα. «Συγχαρητήρια στους παίκτες. Έκαναν εξαιρετική δουλειά για σαράντα λεπτά και φάνηκε η δουλειά που έκαναν στις προπονήσεις. Είχαμε ζήλο και ομαδικότητα. Ευχαριστώ τον κόσμο για ένα ακόμη sold out και τη στήριξή του κι εύχομαι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο έχοντας πνευματική ισορροπία στα καλά και στα άσχημα».

Σε ερώτηση για τις διαφορές σε επίπεδο απόδοσης μεταξύ του αγώνα με την ΑΕΚ και του αντίστοιχου με την Μπούργκος απάντησε… «αυτό που είδατε όλοι. Έμπαινε ένας παίκτης στο +27 και ήταν έτοιμος, λειτουργούσε σαν να ξεκινούσε το παιχνίδι. Ο Μήτρου Λονγκ έπαιξε καταπληκτική άμυνα στον Μπάρτλεϊ έχοντας φυσικά και τη βοήθεια των συμπαικτών του γιατί η δουλειά ήταν ομαδική. Όλοι πρέπει να βοηθήσουν να κερδίζει η ομάδα. Το έχω ξαναπεί. Ο Άρης δεν είναι σκαλοπάτι για να πετύχουν κάτι πιο πάνω. Ήρθαν εδώ για να κερδίσουν».

Σε ερώτηση για το αν το επίπεδο απόδοσης ήταν ενδεικτικό αυτού που θέλει ο ίδιος, σημείωσε: «Για την εποχή ήταν εξαιρετικό. Παίξαμε πολύ καλά, δεν μας ενδιέφερε το σκορ και παίζουμε για την ομάδα και την περηφάνια μας. Προερχόμασταν από ένα παιχνίδι κάκιστο πνευματικά. Ήταν ένα σοκ για όλους αλλά στον αθλητισμό, ό,τι σε πληγώνει σε κάνει πιο δυνατό. Μακάρι να μην έρθουν άλλα, όμως σε μια μεγάλη χρονιά μπορεί να έχουμε. Πρέπει να είμαστε ευσυνείδητοι».

Ρωτήθηκε επιμέρους για την άμυνα. «Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο κάναμε εξαιρετική δουλειά. Παίξαμε με ομαδικότητα και για την επίθεση που ρωτήσατε, στην 3η περίοδο δεν κάναμε λάθος και κάναμε δύο στην τελευταία. Είμαστε μια καινούργια ομάδα όπου ο ένας μαθαίνει τον άλλον. Τις συνήθειές του, πώς κόβει στο γήπεδο, πώς σκρινάρει. Είχα πει ότι χρειάζεται χρόνος, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε πιο γρήγορα», είπε και αναφέρθηκε στο σετ παιχνίδι.

«Ο τρόπος που παίξαμε είναι αυτός που θέλουμε. Υψηλός ρυθμός και πολλές κατοχές. Πρέπει όμως να βελτιωθούμε στο πέντε εναντίον πέντε γιατί τα παιχνίδια κρίνονται στο τελευταίο δεκάλεπτο και πάει σε επιθέσεις πέντε εναντίον πέντε. Σήμερα ήμασταν καλοί. Με συνεργασίες, σωστά σκριν. Θέλουμε περισσότερο χρόνο αλλά κανείς δεν περίμενε ότι μια νέα ομάδα θα έπαιζε μ’ αυτόν τον τρόπο αυτή την εποχή».

Ακόμη και σε ερώτηση για την τρομερή απόδοση του Ματ Μόργκαν αναφέρθηκε στην άμυνα. «Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να γίνουν ηγέτες. Μπορεί αύριο να βάλει 25 πόντους ο Χαραλαμπόπουλος. Ο τρόπος παιχνιδιού πρέπει να είναι ομαδικός. Μου αρέσει πώς παίζει ο Μόργκαν στην άμυνα. Είναι ο τρόπος του. Με την Μπούργκος έπαιξε άμυνα στον Στιούαρτ. Θέλουμε όποιος είναι στο παρκέ να παίζει άμυνα. Όποιος παίζει άμυνα, θα είναι στο παρκέ», είπε και ρωτήθηκε για το αν περιμένει κάτι παραπάνω από το σημερινό. «Σήμερα 10 Οκτωβρίου όλα είναι καλά. Πριν μια εβνδομάδα, όλα ήταν τραγικά. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Αυτό που περιμένω είναι η σταθερότητα. Οι καλές ομάδες πρέπει να έχουν σταθερότητα κι αυτή έρχεται μέσα από τη δουλειά και την αντίληψη της ταυτότητας της ομάδας».