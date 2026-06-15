Ζήσης: «Θα χτίσουμε μαζί και ο πρώτος στόχος μας είναι να παίξουμε και να καθιερωθούμε στο υψηλότερο σκαλί της Ευρώπης»

Ο Νίκος Ζήσης στην πρώτη του τοποθέτηση αναφέρθηκε πώς ήρθε ο Βασίλης Σπανούλη στον Άρη.

Ο Νίκος Ζήσης, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη, μίλησε για την μεγάλη αυτή κίνηση του Άρη και το πώς ο σύλλογος έφτασε στη συμφωνία με τον « Kill Bill».

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Ζήσης:

«Είναι μια μεγάλη μέρα για τον Άρη και το ελληνικό μπάσκετ. Το μυαλό μου ήταν στον Βασίλη από την ημέρα διακοπής της συνεργασίας με τη Μονακό παρότι ήξερα ότι ήταν αδύνατο. Αποδείχθηκε όμως ότι τίποτε δεν είναι αδύνατο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ρίτσαρντ Σιάο ο οποίος έκανε τα πάντα για να έρθει ο Βασίλης κι έδειξε ότι πιστεύει στο όραμά μου. Η χθεσινή παρουσία του κόσμου έδειξε την πίστη του σ’ αυτό που κάνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη ο οποίος θέλησε να μοιραστούμε την ίδια διαδρομή φέρνοντας την πίστη του και την αγάπη του. Θα χτίσουμε μαζί και ο πρώτος στόχος μας είναι να παίξουμε και να καθιερωθούμε στο υψηλότερο σκαλί της Ευρώπης».