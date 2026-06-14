Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την τρομερή υποδοχή που επιφύλαξαν χιλιάδες φίλοι του Άρη στον Βασίλη Σπανούλη.

Ο χρόνος γύρισε πίσω. Κάπου στα τελειώματα της πρώτης δεκαετίας του 2000 όταν οι εντυπωσιακές υποδοχές είχαν εξελιχθεί σε παράδοση. Σαν εκείνη την ιστορική εικόνα του εκστασιασμένου Σεμπάστιαν Αμπρέου. Μέσα στο λιοπύρι, παρασυρόμενος από τη γλυκιά τρέλα του κόσμου, είχε αρπάξει έναν πυρσό και σαν άλλος οργανωτής κερκίδας έδινε τον ρυθμό στο ντελίριο ενθουσιασμού των χιλιάδων φιλάθλων του Άρη. Εκείνη την εποχή, η δυναμική των social media ήταν περιορισμένη σε αντίθεση με την τωρινή όπου χαρακτηρίζεται απροσδιόριστη.

Πολλοί θα εστιάσουν στην εικόνα. Αυτών των χιλιάδων τρελών οι οποίοι Κυριακάτικα, μες το μεσημέρι και με θερμοκρασία άνω των 32ο Βαθμών Κελσίων, «τραβήχτηκαν» στο αεροδρόμιο. Αντί της ηλιοθεραπείας σε κάποια παραλία προτίμησαν να στοιβαχτούν στο Τελωνείο του αερολιμένα «Μακεδονία» γιατί… καλή η Χαλκιδική αλλά Σπανούλη δεν είχε. Παρεμπιπτόντως, στην ίδια τοποθεσία είχε γίνει η υποδοχή και των «ηρώων της Προύσας» πριν από 29 χρόνια, τότε όμως ο Άρης είχε επιστρέψει ως «εκπορθητής» και τροπαιούχος του Κυπέλλου Κόρατς, τούτη τη φορά όμως υποδέχθηκε τον επόμενο προπονητή του. Κι όμως, η τρέλα παραμένει η ίδια.

Η εικόνα σημαίνει πολλά, πολύ σπουδαιότερο είναι όμως το υπόβαθρό αυτής. Επιβεβαιώνει ότι το κεφάλαιο «Σπανούλης» δεν είναι μόνο μπάσκετ αλλά κάτι βαθύτερο. Σηματοδοτεί την έλευση ενός αυθεντικού ηγέτη, μιας προσωπικότητας πάνω στις πλάτες της οποίας μπορεί να χτιστεί κάτι σπουδαίο αγωνιστικά. Σημαίνει ότι, από τη στιγμή που ένας από τους κορυφαίους προπονητές της Euroleague αφουγκράζεται και απορροφά το όραμα της νέας ιδιοκτησίας, κάτι πολύ καλό πρόκειται να συμβεί. Συνυπολογίζοντας ότι αυτή η συνεργασία δεν έχει σύντομη ημερομηνία λήξης αλλά προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων. Άρα, περιλαμβάνει μια συνέχεια, πέραν όλων όσων θα συμβούν στην αγωνιστική χρονιά που ακολουθεί.

Όπως δεν άλλαξε η εκφραστικότητα των Αρειανών και η δήλωση πίστης στα πρόσωπα που μπορούν να αλλάξουν τη ιστορία, το ίδιο ισχύει και για τον Βασίλη Σπανούλη. Ομολογουμένως ήταν δύσκολο να τρυπώσει κανείς στο mini van που οδηγήθηκε, καθώς όμως στάθηκα τυχερός και ανταμώσαμε στο πίσω κάθισμα, ξεχώρισε αλτρουισμός του. Έβαλε στην εξίσωση το όραμα της διοίκησης του Άρη, αποφεύγοντας τον πρώτο ενικό και εστιάζοντας στο σύνολο. Το μήνυμα ήταν σαφές. Η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται από το επίπεδο αφοσίωσης και επιμονής του συνόλου που απαρτίζουν έναν αθλητικό οργανισμού.

Μετά την υποδοχή, σε λίγες ώρες θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίαση. Όσο αξία έχει αυτή, άλλη τόση περιλαμβάνει και η πρώτη (κανονική) τοποθέτηση του Ρίτσαρντ Σιάο ο οποίος θα βρεθεί στο πάνελ. Το κίνητρο επένδυσης στον Άρη παράλληλα των μελλοντικών σχεδίων του και κυρίως το όραμά του, είναι πράγματα για τα οποία θα κληθεί να απαντήσει για πρώτη φορά. Σίγουρα δεν είναι συμπτωματικό ότι η πραγματική παρουσίαση του ιδιοκτήτη του fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης θα γίνει την ίδια στιγμή με τον προπονητή που είχε ο Νίκος Ζήσης στο μυαλό του από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του General Manager της ομάδας.