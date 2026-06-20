Μπιρτς: «Την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι στην Τουρκία»

Μπιρτς: «Την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι στην Τουρκία»

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Ο Κεμ Μπιρτς επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του πως θα αποχωρήσει από τη Φενέρμπαχτσε και δεν θα αγωνίζεται στους Τούρκους την επόμενη σεζόν.

Ένα από τα ονόματα που έχει «κλείσει» ο Άρης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, είναι ο Κεμ Μπιρτς.

Ο Καναδός σέντερ κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας με τη Φενέρμπαχτσε και αμέσως μετά το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, πραγματοποίησε δηλώσεις και επιβεβαίωσε πως θα αποχωρήσει από την ομάδα, ενώ ευχαρίστησε τον σύλλογο για όσα πέρασε.

Συγκεκριμένα τόνισε:

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«Την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι στην Τουρκία, αλλά είμαι περήφανος που ήμουν μέλος του οργανισμού της Φενερμπαχτσέ. Σας ευχαριστώ όλους».

 

Φέτος στη EuroLeague μέτρησε μ.ο 3.9 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά αγώνα.


@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
     

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