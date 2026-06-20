Μπιρτς: «Την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι στην Τουρκία»
Ένα από τα ονόματα που έχει «κλείσει» ο Άρης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, είναι ο Κεμ Μπιρτς.
Ο Καναδός σέντερ κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας με τη Φενέρμπαχτσε και αμέσως μετά το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, πραγματοποίησε δηλώσεις και επιβεβαίωσε πως θα αποχωρήσει από την ομάδα, ενώ ευχαρίστησε τον σύλλογο για όσα πέρασε.
Συγκεκριμένα τόνισε:
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«Την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι στην Τουρκία, αλλά είμαι περήφανος που ήμουν μέλος του οργανισμού της Φενερμπαχτσέ. Σας ευχαριστώ όλους».
Φέτος στη EuroLeague μέτρησε μ.ο 3.9 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά αγώνα.
🙏"Gelecek yıl Türkiye’de olmayacağım ama bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum."— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) June 20, 2026
🟡🔵 Khem Birch’ün Beşiktaş GAİN maçı sonrasındaki açıklamaları.#beINSPORTS #TSBSL pic.twitter.com/T2VWBGBRIE
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