Παπανικολάου: «Η αγέλη των Λύκων τα κατάφερε»

Ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, μετά το τέλος μιας τρομερά επιτυχημένης σεζόν, έκανε τον απολογισμό του μέσω ενός ποστ στο Instagram.

Ο Κώστας Παπανικολάου κατέκτησε την EuroLeague και το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, κλείνοντας ιδανικά μια σπουδαία σεζόν για την ομάδα του Πειραιά, η οποία έκλεισε με την απονομή του τροπαίου της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ.

Ύστερα από την μεγάλη αυτή επιτυχία της ομάδας του Πειραιά, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε τον δικό του απολογισμό για τη σεζόν, στέλνοντας το μήνυμά του στον κόσμο που στήριξε εκείνον και τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Κώστας Παπανικολάου:

«Ξεκινήσαμε αυτή τη σεζόν με φιλοδοξίες και τη θέληση να πετύχουμε. Δουλέψαμε και παλέψαμε όλη τη χρονιά ο ένας δίπλα στον άλλον. Είχαμε τις καλές και τις δύσκολες στιγμές μας, όμως συνεχίσαμε να προχωράμε μπροστά και να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον.

Γιατροί, φυσιοθεραπευτές, φροντιστές και άνθρωποι της διοίκησης, ήσασταν δίπλα μας σε κάθε βήμα της διαδρομής, βοηθώντας μας σε ό,τι χρειαζόμασταν. Σας ευχαριστούμε για την ακούραστη προσπάθειά σας.

Φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ήσασταν στο πλευρό μας σε κάθε βήμα, σε κάθε στιγμή και σε κάθε αγώνα που δώσαμε. Δεν σταματήσατε ποτέ να πιστεύετε σε αυτή την ομάδα και, το πιο σημαντικό, δεν μας επιτρέψατε ποτέ να σταματήσουμε να πιστεύουμε.

Η ΑΓΕΛΗ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ!»