Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Game 5 των τελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ κατακτώντας το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και μία ημέρα μετά τη φιέστα στο ΣΕΦ, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα του πέμπτου τελικού απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Μέσα από το βίντεο ξεδιπλώνονται στιγμές που δεν κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες. Οι τελευταίες οδηγίες πριν από το τζάμπολ, οι αντιδράσεις στον πάγκο κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι έντονοι πανηγυρισμοί μετά τη λήξη, αλλά και οι συγκινητικές στιγμές που ακολούθησαν την κατάκτηση του τίτλου.

Ξεχωρίζει η θερμή αγκαλιά του Γιώργου Μπαρτζώκα με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο αμέσως μετά το φινάλε, σε μια εικόνα που αποτυπώνει τη δικαίωση των κόπων μιας ολόκληρης σεζόν, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα πλάνα από τα αποδυτήρια, εκεί όπου οι παίκτες του Ολυμπιακού γιόρτασαν με την ψυχή τους την επιστροφή στην κορυφή. Στην παρακάμερα καταγράφεται επίσης το μήνυμα του Άλεκ Πίτερς προς τον κόσμο των Πειραιωτών, με τον Αμερικανό φόργουορντ να ευχαριστεί τους φιλάθλους για τη στήριξη που πρόσφεραν στην ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

«Κάθε σταγόνα ιδρώτα, κάθε πτώση, κάθε αποτυχία, οδήγησε σε αυτή τη στιγμή. Έτσι φτιάχνονται οι πρωταθλητές, αυτή είναι η κληρονομιά μας», αναφέρει το μήνυμα με το οποίο ανοίγει το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνοψίζοντας το ταξίδι που οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του τίτλου.