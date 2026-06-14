Δείτε το φωτογραφικό υλικό από το γλέντι του Ολυμπιακού στα μπουζούκια για την κατάκτηση του ελληνικού πρωτθλήματος.

Η ομάδα του Ολυμπιακού επέλεξε την Κατερίνα Λιόλιου, προκειμένου να γιορτάσει το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Παίκτες, προπονητές, σταφ και διοίκηση πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος στα μπουζούκια και συγκεκριμένα στο νυχτερινό κέντρο «Romeo Club».