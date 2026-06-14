Ολυμπιακός: Η αναμνηστική φωτογραφία και η ομιλία των Αγγελόπουλων

Ολυμπιακός: Η αναμνηστική φωτογραφία και η ομιλία των Αγγελόπουλων

Ολυμπιακός: Η αναμνηστική φωτογραφία και η ομιλία των Αγγελόπουλων
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Δείτε όσα είπαν οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος στα αποδυτήρια, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός σήκωσε το 16ο του πρωτάθλημα στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 89-85. Οι πρόεδροι των «ερυθρολεύκων», Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, στην ομιλία τους στα αποδυτήρια, αποθέωσαν τους παίκτες των Πειραιωτών.

Στη συνέχεια ολόκληρη η ομάδα φωτογραφήθηκε με τα δύο τρόπαιο, της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος.

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Αναλυτικά όσα είπαν Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος:

«Είναι μια ιστορική βραδιά. Ο Ολυμπιακός αυτό έχει να το κάνει αυτό από το 2012 (EuroLeague, πρωτάθλημα). Μας κάνατε περήφανους. Γράψατε ιστορία. Και συνεχίζουμε.

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε οι καλύτεροι σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το αξίζατε 100%. Και συνεχίζουμε για ακόμα καλύτερα».

@Photo credits: x_olympiacosbc
     

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