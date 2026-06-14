Αγγελόπουλοι: «Ακόμα και ο Άταμαν, που λέει ότι είναι ο μεγάλος στρατηλάτης, σέβεται τον Μπαρτζώκα»

Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι μίλησαν για τον σεβασμό του Έργκιν Άταμαν προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Οι κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, αποθέωσαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα και στάθηκαν στον σεβασμό που χαίρει από όλη την Ευρώπη, αλλά και από τον Έργκιν Άταμαν.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για όσους λένε για Bartzokas Ball ενώ την ίδια ώρα γράφονται διάφορα για τον προπονητή, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι είπαν:

«Ο κόουτς έχει βγει καλύτερος προπονητής της Ευρώπης 3 φορές. Είναι παράδοξως της Ελλάδας αυτό. Στα ξένα σάιτ, η ανάλυηση. Ο σεβασμός από αντιπάλους και σοβαρούς ανθρώπους, ακόμα και ο Αταμάν μπορεί να εκθιάζει τον εαυτό του και να λέει πως είναι ο μέγας στρατηλάτης , αλλά ο άνθρωπος σέβεται και αναγνωρίζει τον κόουτς.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Bartzokas Ball είναι το μπάσκετ του Ολυμπιακού που συζητάνε σε όλη την Ευρώπη. Είναι μοντέρνο, σύγχρονο, εντυπωσιακό, αρέσει στον κόσμο. Ο κόουτς άνοιξε έναν κόσμο το 2013 για τους Έλληνες προπονητές με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.