Αγγελόπουλοι για Γιαννακόπουλο: «Μην μας βάζετε στο ίδιο καζάνι, έχει 100 μήνες απαγόρευση εισόδου κι εμείς ούτε μία μέρα»

Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος στη συνέντευξη Τύπου, μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, λέγοντας να μην τους βάζουν στο ίδιο «καζάνι».

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη του πρωταθλήματος και την κατάκτηση από τον Ολυμπιακό, ο Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Τόνισαν να μην τους βάζουν στο ίδιο «καζάνι», καθώς ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» έχει απαγόρευση εισόδου «100 μήνες», ενώ οι ίδιοι ούτε μία μέρα.

Αναλυτικά όσα είπαν:

«Μας έβαλες σε ένα ίδιο καζάνι δηλώσεις, που εμείς κάνουμε κόντρα για δηλώσεις, που δεν ισχύει. Εμείς δεν κάνουμε δηλώσεις. Μας κυνηγάνε να κάνουμε και δεν κάνουμε. Άρα δεν ισχύει αυτό. Όταν ο αντίπαλος μιλάει 365 μέρες τον χρόνο, κάνει 3000 αναρτήσεις. Εμείς δεν μιλάμε. Μιλάμε μετά από κατάκτηση τίτλων, σε παρουσιάσεις. Κάνουμε τις νομικές ενέργειες για να προστατέψουμε την αξιοπρέπειά μας, την ομάδα μας και την ΚΑΕ από ενέργειες εις βάρος της. Και έχουμε κατηγορηθεί για αυτό, ότι είμαστε σοφτ.

Τα καλά παιδιά που λένε κάποιοι. Πέρσι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος είχα πει ότι ήταν ιστορικό, το πιο μάγκικο. Και ότι αυτό ίσως το καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια. Δεν φανταζόμουν αυτά που γίνανε φέτος. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πέρσι γύρισε ο διακόπτης για πολλά πράγματα. Ξεπεράστηκαν κάποια όρια. 12-13 μέρες κάτι γινόταν κάτι διαφορετικό. Ήμασταν σε συναντήσεις 16 ώρες την ημέρα με την διακοπή του πρωταθλήματος. Ακόμα δεν κατάλαβα γιατί διακόπηκε. Πέρσι άλλαξαν πολλά. Αυτά που έγιναν ήταν εκτός αθλητισμού, εκτός λογικής, εκτός νόμου. Έχουν δρομολογηθεί οι νομικές εξελίξεις. Κάποια θέματα συνεχίζονται.

Είμαστε πιο ώριμοι αλλά δεν είναι αρκετό. Την κοινή γνώμη δεν την απασχολεί αυτό. Το θέμα είναι αν αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε. Όταν ο ένας έχει 100 μήνες απαγόρευση εισόδου και εμείς τα τελευταία 10-15 χρόνια ούτε μία μέρα. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια, είτε αυτό το κάνει η κυβέρνηση, τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι. Γιατί πέρσι έγινε αυτό. Εγώ έβλεπα εκπομπές σε μεγάλα κανάλια και ιδιωτικά και έλεγα τι λένε, τι βλέπουμε; Τότε δεν μπορείς να απαντάς σε όλους. Είχε ξεφύγει. Διεκόπη το πρωτάθλημα, για ποιο λόγο; Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει το πώς συμπεριφέρεται και με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το τι έκανε ο μεμονωμένος φίλαθλος.

Αν είσαι πρόεδρος έχεις άλλη ευθύνη. Αν δεν έχεις την σωστή συμπεριφορά υπάρχει θέμα γενικότερα. Πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια αν κάποιος δεν θέλει κάποιον διαιτητή στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν ό,τι κάνουν και έτσι βγαίνει ο διαιτητής έξω; Αν θέλουν αυτόν τον αθλητισμό, δεν θα προσαρμοστούμε. Υπάρχει ένα θέμα. Αν βγαίνει κάποιος και στοχοποιεί συνεχώς, βρίζει, απειλεί και δεν τρέχει τίποτα… Ντάξει. Κάποιες αποφάσεις βγήκαν σήμερα, είναι θετικές. Υπάρχει θέμα εδώ. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Ο Ολυμπιακός έχει μία ταπεινότητα, μία σεμνότητα. Δεν θα βγούμε να υποσχεθούμε. Και τώρα τι να κάνουμε, να κοροϊδέψουμε τους αντιπάλους; Δεν είναι αυτό Ολυμπιακός. Αν εμείς ξεφύγουμε, και το λέω ξεκάθαρα, αν εγώ πέρσι είχα αντιδράσει θα έλεγαν όλοι αυτός φταίει. Δεν μπορεί συνεχώς να υπάρχουν καταστάσεις και αναρτήσεις και να μην γίνεται τίποτα. Αν έχει κάποιος θέμα να πάει να τα λύσει. Αν κάνω εγώ ένα λογαριασμό στο Ίνσταγκραμ, και πω 5 πράγματα τι θα γίνει; Θα τελειώσει κανένας αγώνας; Δε νομίζω. Είναι ένα θέμα το τι λέει ο καθένας, πώς προκαλεί και μετά ψάχνουμε για την βία. Αν δεν σταματήσει από την κορυφή, υπάρχει θέμα».