Όλα όσα είπαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι μετά το τέλος του Game 5 και της απονομής του πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα όσα είπαν

«Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα την ίδια χρονιά με την Ευρωλίγκα. Από το 2012 είχαμε να το κάνουμε. Είμαστε ευτυχισμένοι. Είναι μία πενταετία με 5 Final Four, 1 Ευρωλίγκα και 4 πρωταθλήματα για να πω τους μεγάλους τίτλους. Ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε και δεν θα σταματήσει να παλεύει. Κάναμε τον κόσμο ευτυχισμένο. Όσα ζήσαμε στο Final Four στο ΟΑΚΑ και εδώ σήμερα είναι συγκλονιστικά. Ήταν το τελευταίο ματς στο ΣΕΦ όπως το ξέρουμε. Από Δευτέρα ξεκινάνε οι εργασίες. Όταν μπούμε στο νέο ΣΕΦ θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους. Θα συνεχίσουμε.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα για το τεράστιο επίτευγμα. Την τελευταία 5ετία, που είναι κομβική, μετά το μέχρι τέλους, έχουμε κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και 12 τίτλους. Δείχνει ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα σε αυτό το διάστημα. Τα τελευταία 15 χρόνια είμαστε η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, ή από τις καλύτερες. Με τις κατακτήσεις και με τα Final Four, είμαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ίσως και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Είμαστε περήφανοι και ευγνώμονες στην ομάδα και στον κόουτς για αυτά τα αποτελέσματα.

Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Οι δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει είναι μεγάλες. Ίσως η πιο καλή 5ετία στην ιστορία του Ολυμπιακού. Η φετινή χρονιά είναι η πιο πετυχημένη και σημαδιακή. Η Ευρωλίγκα μέσα στο ΟΑΚΑ και το πρωτάθλημα απέναντι σε έναν πολύ δυνατό, καλό Παναθηναϊκό, με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του. Έχει αξία αυτό. Και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ομάδες με μεγάλο μπάτζετ παλεύουν με μεγάλες φιλοδοξίες. Το να έχουμε τερματίσει πρώτοι 3 φορές στην κανονική διάρκεια είναι μεγάλο επίτευγμα. Μας γεμίζει χαρά η χαρά που δώσαμε στον κόσμο του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Για το αν η ανακατασκευή του ΣΕΦ έρχεται την κατάλληλη στιγμή και αν θα δώσει μεγαλύτερο κίνητρο: «Η κατάλληλη στιγμή θα ήταν να έχουν δοθεί και τα δύο γήπεδα την ίδια χρονική στιγμή. Να μην υπάρχει αυτή η ανισορροπία με τις γνωστές συνέπειες, οικονομικές εις βάρος μας, ισχυροποίηση του Παναθηναϊκού με δικό του γήπεδο. Μπορείς να το θέσεις έτσι. Αλλά δεν έχουμε δείξει ποτέ εφησυχασμό. Μας δίνει όρεξη το νέο γήπεδο. Δεν θα είναι γήπεδο μόνο για τον Ολυμπιακό αλλά για όλη την Ελλάδα. Το ότι πετύχαμε όλα αυτά χωρίς γήπεδο το πάει σε άλλη διάσταση. Δεν μιλάμε για οικονομικά θέματα δημοσίως, αλλά ξέρετε πως τι γίνεται στον Ολυμπιακό, τι καταβολές και θυσίες γίνονται. Όταν κάποιοι έχουν όλα τα προβλήματα λυμένα, εμείς δεν τα έχουμε. Δεν ξέρω αν άλλη ομάδα χωρίς γήπεδο έχει φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει εμείς. Είμαστε πολύ περήφανοι και αποφασισμένοι. Έχουμε μεγάλα όνειρα για την συνέχεια».

Για το αν αυτός που φτάνει στην κατάκτηση είναι ο πιο δυνατός και ορίζει το τέλος: «Βάση αποτελεσμάτων ναι. Όλοι οι τίτλοι κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν δυνατοί. Στο Κάουνας ήμασταν δυνατοί, το χάσαμε. Είναι τόσο δύσκολο το μπάσκετ, που όσο δυνατός και να είσαι ή όσο μεγάλο μπάτζετ και να έχεις δεν σου εξασφαλίζει την επιτυχία. Πρέπει να έχεις και άλλα στοιχεία που τα έχουμε ως ομάδα, τα οποία αυτά είναι μοναδικά στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα. Παίκτες που έρχονται και ήταν σε άλλες ομάδες τα βλέπουν. Οι σχέσεις, πώς δουλεύει ο κόσμος, τι έχουμε φτιάξει».

Για το αν είναι πιο έμπειροι στο να διαχειρίζονται εξωαγωνιστικά θέματα: «Μας έβαλες σε ένα ίδιο καζάνι δηλώσεις, που εμείς κάνουμε κόντρα για δηλώσεις, που δεν ισχύει. Εμείς δεν κάνουμε δηλώσεις. Μας κυνηγάνε να κάνουμε και δεν κάνουμε. Άρα δεν ισχύει αυτό. Όταν ο αντίπαλος μιλάει 365 μέρες τον χρόνο, κάνει 3000 αναρτήσεις. Εμείς δεν μιλάμε. Μιλάμε μετά από κατάκτηση τίτλων, σε παρουσιάσεις. Κάνουμε τις νομικές ενέργειες για να προστατέψουμε την αξιοπρέπειά μας, την ομάδα μας και την ΚΑΕ από ενέργειες εις βάρος της. Και έχουμε κατηγορηθεί για αυτό, ότι είμαστε σοφτ.

Τα καλά παιδιά που λένε κάποιοι. Πέρσι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος είχα πει ότι ήταν ιστορικό, το πιο μάγκικο. Και ότι αυτό ίσως το καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια. Δεν φανταζόμουν αυτά που γίνανε φέτος. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πέρσι γύρισε ο διακόπτης για πολλά πράγματα. Ξεπεράστηκαν κάποια όρια. 12-13 μέρες κάτι γινόταν κάτι διαφορετικό. Ήμασταν σε συναντήσεις 16 ώρες την ημέρα με την διακοπή του πρωταθλήματος. Ακόμα δεν κατάλαβα γιατί διακόπηκε. Πέρσι άλλαξαν πολλά. Αυτά που έγιναν ήταν εκτός αθλητισμού, εκτός λογικής, εκτός νόμου. Έχουν δρομολογηθεί οι νομικές εξελίξεις. Κάποια θέματα συνεχίζονται.

Είμαστε πιο ώριμοι αλλά δεν είναι αρκετό. Την κοινή γνώμη δεν την απασχολεί αυτό. Το θέμα είναι αν αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε. Όταν ο ένας έχει 100 μήνες απαγόρευση εισόδου και εμείς τα τελευταία 10-15 χρόνια ούτε μία μέρα. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια, είτε αυτό το κάνει η κυβέρνηση, τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι. Γιατί πέρσι έγινε αυτό. Εγώ έβλεπα εκπομπές σε μεγάλα κανάλια και ιδιωτικά και έλεγα τι λένε, τι βλέπουμε; Τότε δεν μπορείς να απαντάς σε όλους. Είχε ξεφύγει. Διεκόπη το πρωτάθλημα, για ποιο λόγο; Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει το πώς συμπεριφέρεται και με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το τι έκανε ο μεμονωμένος φίλαθλος.

Αν είσαι πρόεδρος έχεις άλλη ευθύνη. Αν δεν έχεις την σωστή συμπεριφορά υπάρχει θέμα γενικότερα. Πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια αν κάποιος δεν θέλει κάποιον διαιτητή στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν ό,τι κάνουν και έτσι βγαίνει ο διαιτητής έξω; Αν θέλουν αυτόν τον αθλητισμό, δεν θα προσαρμοστούμε. Υπάρχει ένα θέμα. Αν βγαίνει κάποιος και στοχοποιεί συνεχώς, βρίζει, απειλεί και δεν τρέχει τίποτα… Ντάξει. Κάποιες αποφάσεις βγήκαν σήμερα, είναι θετικές. Υπάρχει θέμα εδώ. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Ο Ολυμπιακός έχει μία ταπεινότητα, μία σεμνότητα. Δεν θα βγούμε να υποσχεθούμε. Και τώρα τι να κάνουμε, να κοροϊδέψουμε τους αντιπάλους; Δεν είναι αυτό Ολυμπιακός. Αν εμείς ξεφύγουμε, και το λέω ξεκάθαρα, αν εγώ πέρσι είχα αντιδράσει θα έλεγαν όλοι αυτός φταίει. Δεν μπορεί συνεχώς να υπάρχουν καταστάσεις και αναρτήσεις και να μην γίνεται τίποτα. Αν έχει κάποιος θέμα να πάει να τα λύσει. Αν κάνω εγώ ένα λογαριασμό στο Ίνσταγκραμ, και πω 5 πράγματα τι θα γίνει; Θα τελειώσει κανένας αγώνας; Δε νομίζω. Είναι ένα θέμα το τι λέει ο καθένας, πώς προκαλεί και μετά ψάχνουμε για την βία. Αν δεν σταματήσει από την κορυφή, υπάρχει θέμα».