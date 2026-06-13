Ο Άιζακ Μπόνγκα είναι ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού, ενώ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, ήδη έχει γίνει μια πρώτη επαφή με την πλευρά του παίκτη.

Την περίπτωση του Άιζακ Μπόνγκα εξετάζει ο Ολυμπιακός.

Ο Άιζακ Μπόνγκα, όπως ανέφερε στο Gazz Floor ο Αχιλλέας Μαυροδόντης, είναι ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού, ενώ έχει γίνει και μια πρώτη επαφή με την πλευρά του παίκτη για το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φόργουορντ της Παρτίζαν έχει απαιτήσεις που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ στο τρέχον συμβόλαιό του με τους Σέρβους προβλέπεται buy-out ύψους 700.000 ευρώ.

Ο Μπόνγκα τη φετινή χρονιά στη EuroLeague, είχε μ.ο 9.9 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα.

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