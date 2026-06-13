Ολυμπιακός: Ο Άιζακ Μπόνγκα στη λίστα των Πειραιωτών
Την περίπτωση του Άιζακ Μπόνγκα εξετάζει ο Ολυμπιακός.
Ο Άιζακ Μπόνγκα, όπως ανέφερε στο Gazz Floor ο Αχιλλέας Μαυροδόντης, είναι ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού, ενώ έχει γίνει και μια πρώτη επαφή με την πλευρά του παίκτη για το ενδεχόμενο συνεργασίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φόργουορντ της Παρτίζαν έχει απαιτήσεις που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ στο τρέχον συμβόλαιό του με τους Σέρβους προβλέπεται buy-out ύψους 700.000 ευρώ.
Ο Μπόνγκα τη φετινή χρονιά στη EuroLeague, είχε μ.ο 9.9 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα.
Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ για τον Άιζακ Μπόνγκα στο Gazz Floor by Novibet:
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