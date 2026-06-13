Μπαφές στο Gazz Floor για τη φυσούνα: «Καταδικάζουμε και τις δύο ενέργειες, ο Λεσόρ επιτέθηκε στον ταξίαρχο μέτρων ασφαλείας»

Δείτε τις δηλώσεις του Χρήστου Μπαφέ στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό.

O Aθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, φιλοξενήθηκε στον αέρα της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet» μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και μίλησε για όλη τη χρονιά, αλλά και για το σκηνικό ανάμεσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν.

Ο Χρήστος Μπαφές στο Gazz Floor

«Είναι η πιο πετυχημένη χρονιά και ταυτόχρονα η πιο δύσκολη χρονιά. Το 2012 θα το θυμάμαι πάντα γιατί ήταν κάτι μοναδικό. Η φετινή χρονιά είχε πολύ κόπο. Δεν το έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει, αλλά είναι εξίσου επιτυχημένη».

Για το ΣΕΦ: «Τώρα το συνειδητοποιώ, βλέποντας το γήπεδο. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι εργασίες και είναι κάτι πολύ συναισθηματικό. Εδώ και 21 χρόνια είμαστε κάθε μέρα εδώ. Θα γίνουν πολλά όμορφα πράγματα και οι αναμνήσεις θα μείνουν αναμνήσεις. Είναι ο ιδανικός τρόπος για να κλείσει ο κύκλος αυτού του γηπέδου.

Δεν ξέρουμε ακόμα πού θα βρίσκεται η ομάδα τη νέα σεζόν. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, δεν ξεκινάμε από το μηδέν, είμαστε κοντά στη λύση. Η καθημερινότητά μας, όμως, θα είναι στο ΣΕΦ. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες για το πιο σύγχρονο προπονητήριο στην Ευρώπη, στα πρότυπα του NBA, με ενάμιση γήπεδο, το οποίο θα είναι 100% έτοιμο το επόμενο καλοκαίρι. Οι αίθουσες 3 και 4 θα είναι αυτές που θα χρησιμοποιεί η ομάδα και θα τοποθετηθούν όλα όσα χρειάζονται ώστε οι παίκτες να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες».

«Δεν ανοίξαμε ούτε μία σαμπάνια» (γέλια).

Για το σκηνικό του Τζόουνς με τον Λεσόρ: «Το βίντεο δείχνει αυτό που λέτε κι εσείς. Με βάση τη μαρτυρία, που δεν είναι δική μου αλλά εγώ τη μεταφέρω, από τέσσερα άτομα που ήταν παρόντα μαζί με τον Ντιλικινά, και αυτό θα προκύψει και από το κλειστό κύκλωμα καμερών του ΣΕΦ με όλα όσα έχουν καταγραφεί, αυτό που μας είπαν είναι ότι πριν από τον Τάιρικ, ο Ναν επιτέθηκε, τον έπιασε από τον λαιμό και τον έσπρωξε προς τα κάτω.

Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Καταδικάζουμε και τις δύο ενέργειες, από τις δύο πλευρές. Έχουμε μάρτυρες, όπως και τον κάμεραμαν της ΕΡΤ. Ήταν εκεί και ο κύριος Πιτούλης, καθώς και ένας εθελοντής μας στον χώρο.

Έγινε επίσης επίθεση προς τα αποδυτήριά μας, με τον κύριο Λεσόρ να επιτίθεται στον ταξίαρχο των μέτρων ασφαλείας. Υπήρξε μια παρανόηση ότι εμείς θα κάναμε μήνυση. Από τον Παναθηναϊκό μάς ενημέρωσαν για μήνυση στον Τζόουνς με τη διαδικασία του αυτοφώρου και εμείς απαντήσαμε ότι θα κάνουμε μήνυση στον κύριο Ναν και τον κύριο Λεσόρ.

Προφανώς και πρέπει να τιμωρηθούν όλοι όσοι έχουν αναμειχθεί και καταδικάζουμε όλες τις πράξεις».

Για τις στιγμές που έχει περάσει με τον Ολυμπιακό: «Έτσι είναι η ζωή. Άλλες φορές χαίρεσαι, άλλες κλαις. Έχουμε περάσει δύσκολες αλλά και σπουδαίες στιγμές. Στον Ολυμπιακό αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στην οικογένειά μου και μοιραζόμαστε τα πάντα.

Είμαι τυχερός που έχω στη ζωή μου τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Με την ευκαιρία, θέλω αυτόν τον τίτλο και την Ευρωλίγκα να τα αφιερώσω στην Κανέλλα μας. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα στον Ολυμπιακό και δίνει τη δική της μάχη. Θα τα καταφέρει».