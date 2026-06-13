Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του Game 5 και τους ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη που τους έδειξε, ενώ τοποθετήθηκε και για τη διαιτησία.

Μετά τη λήξη του Game 5 και την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, ο Έργκιν Άταμαν πραγματοποίησε ομιλία στους παίκτες του.

Ο Τούρκος τεχνικός ευχαρίστησε την ομάδα για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, ενώ τοποθετήθηκε και για τις διαιτητικές αποφάσεις, κυρίως από τους αγώνες στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Ήταν μία δύσκολη σεζόν για όλους μας αλλά τελικά ξέρω πως παλέψατε για αυτόν τον τίτλο μέχρι την τελευταία κατοχή. Είμαι σίγουρος πως οι φίλαθλοί μας, μετά το αποτέλεσμα στην Euroleague είναι τώρα περήφανοι για τη σπουδαία προσπάθειά σας. Δυστυχώς, στα δύο πρώτα ματς που παίξαμε εδώ στο ΣΕΦ, η διαιτησία δεν ήταν όπως σήμερα. Αν ήταν έτσι, θα ήταν δικό μας το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ.

Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες. Ξέρω ότι με κάποιους είχαμε προβλήματα κατά την διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί δεν βρισκόμαστε στην Φινλανδία ή στο νηπιαγωγείο. Εργαζόμαστε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και γεμάτα αδρεναλίνη περιβάλλοντα, για όλους: παίκτες, προπονητικό επιτελείο και εμάς τους ίδιους. Όπως και να έχει, είμαι σίγουρος ότι εσείς προσπαθήσατε, κι εμείς προσπαθήσαμε για τα πάντα. Προσπαθήσαμε να πάμε στο Final Four. Χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Τελικά, αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι το Κύπελλο Ελλάδας.

Σας ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια και τη στήριξη που μου δώσατε, γιατί ξέρω πως δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου. Πάμε».