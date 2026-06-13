Παναθηναϊκός: Στο ΥΓΕΙΑ ο Ναν, κάταγμα στα πλευρά
Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ δέχθηκε ένα χτύπημα στα πλευρά με αποτέλεσμα να καθυστερήσει να μπει στο παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο του Game 5.
Οι πόνοι δεν πέρασαν με αποτέλεσμα να αποχωρήσει πριν από την υπόλοιπη αποστολή από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις στο ΥΓΕΙΑ.
Συγκεκριμένα έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά και είχε αγωνιστεί σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο με κάταγμα.
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