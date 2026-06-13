Παναθηναϊκός: Αποθέωση σε παίκτες και Άταμαν στην άφιξη στο «Telekom Center Athens»

Παναθηναϊκός: Αποθέωση σε παίκτες και Άταμαν στην άφιξη στο «Telekom Center Athens»

Παναθηναϊκός: Αποθέωση σε παίκτες και Άταμαν στην άφιξη στο «Telekom Center Athens»

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Οι παίκτες και το σταφ του Παναθηναϊκού αποθεώθηκαν από μερίδα οπαδών των «πρασίνων» κατά την άφιξή τους στο «Telekom Center Athens», μετά την ήττα στο Game 5.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Game 5 από τον Ολυμπιακό και έχασε το πρωτάθλημα ,ωστόσο οι οπαδοί των «πρασίνων» αποθέωσαν την αποστολή κατά την άφιξή τους στο «Telekom Center Athens».

Συγκεκριμένα μερίδα κόσμου του «τριφυλλιού», περίμενε υπομονετικά το πούλμαν της ομάδας από το ΣΕΦ και χειροκρότησαν τους παίκτες και τον Έργκιν Άταμαν, παρά την ήττα από τους «ερυθρόλευκους».

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