Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» ζητούσαν τον Τζόουνς στη φυσούνα
Μεγάλη ένταση μετά το σφύριγμα της λήξης του 5ου τελικού, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να ζητούν από τους ιθύνοντες του Ολυμπιακού να φέρουν τον Τάιρικ Τζόουνς στη φυσούνα.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του Έργκιν Άταμαν, ακουγόταν από τους τηλεοπτικούς δέκτες η μεγάλη ένταση έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε και από τη δευτερολογία του Τούρκου προπονητή, που τόνισε ότι ο σέντερ του Ολυμπιακού γρονθοκόπησε και τραυμάτισε τον Ναν.
Μάλιστα, στη συνέχεια της έντασης και όπως μεταφέρθηκε από τους ρεπόρτερ της ΕΡΤ, οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού ζήτησαν από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να φέρουν τον Τζόουνς στη φυσούνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.