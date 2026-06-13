Τρομερός εκνευρισμός στις τάξεις του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να ζητούν από τον Ολυμπιακό να φέρουν τον Τάιρικ Τζόουνς στη φυσούνα.

Μεγάλη ένταση μετά το σφύριγμα της λήξης του 5ου τελικού, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να ζητούν από τους ιθύνοντες του Ολυμπιακού να φέρουν τον Τάιρικ Τζόουνς στη φυσούνα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του Έργκιν Άταμαν, ακουγόταν από τους τηλεοπτικούς δέκτες η μεγάλη ένταση έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε και από τη δευτερολογία του Τούρκου προπονητή, που τόνισε ότι ο σέντερ του Ολυμπιακού γρονθοκόπησε και τραυμάτισε τον Ναν.

Μάλιστα, στη συνέχεια της έντασης και όπως μεταφέρθηκε από τους ρεπόρτερ της ΕΡΤ, οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού ζήτησαν από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να φέρουν τον Τζόουνς στη φυσούνα.