Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα με 3-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό και έφτασε τα 16 τρόπαια πρωταθλητή Ελλάδας.

Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Game 5 του ΣΕΦ με 89-85 και κατάκτησε το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL της σεζόν 2025-26.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του, μειώνοντας την διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ο οποίος μετρά 41 κατακτήσεις. Στην τρίτη θέση θέση ο Άρης με 10 τρόπαια, ενώ με 8 ακολουθεί η ΑΕΚ.

Αναλυτικά η Χρυσή Βίβλος του πρωταθλήματος Ελλάδας

1927-28: Ηρακλής

1928-29: Πανελλήνιος

1929-30: Άρης

1931-34: Δεν έγινε

1934-35: Ηρακλής

1935-36: Νήαρ Ηστ

1936-37: Πανεπιστήμιο Αθηνών

1937-38: Δεν έγινε

1938-39: Πανελλήνιος

1939-40: Πανελλήνιος

1941-45: Δεν έγινε

1945-46: Παναθηναϊκός

1946-47: Παναθηναϊκός

1947-48: Δεν έγινε

1948-49: Ολυμπιακός

1949-50: Παναθηναϊκός

1950-51: Παναθηναϊκός

1951-52: Δεν έγινε

1952-53: Πανελλήνιος

1953-54: Παναθηναϊκός

1954-55: Πανελλήνιος

1955-56: Δεν έγινε

1956-57: Πανελλήνιος

1957-58: ΑΕΚ

1958-59: ΠΑΟΚ

1959-60: Ολυμπιακός

1960-61: Παναθηναϊκός

1961-62: Παναθηναϊκός

1962-63: ΑΕΚ

Εθνική Κατηγορία

1963-64: ΑΕΚ

1964-65: ΑΕΚ

1965-66: ΑΕΚ

1966-67: Παναθηναϊκός

1967-68: ΑΕΚ

1968-69: Παναθηναϊκός

1969-70: ΑΕΚ

1970-71: Παναθηναϊκός

1971-72: Παναθηναϊκός

1972-73: Παναθηναϊκός

1973-74: Παναθηναϊκός

1974-75: Παναθηναϊκός

1975-76: Ολυμπιακός

1976-77: Παναθηναϊκός

1977-78: Ολυμπιακός

1978-79: Άρης

1979-80: Παναθηναϊκός

1980-81: Παναθηναϊκός

1981-82: Παναθηναϊκός

1982-83: Άρης

1983-84: Παναθηναϊκός

1984-85: Άρης

1985-86: Άρης

Α1

1986-87: Άρης

1987-88: Άρης

1988-89: Άρης

1989-90: Άρης

1990-91: Άρης

1991-92: ΠΑΟΚ

Α1 ΕΣΑΚΕ

1992-93: Ολυμπιακός

1993-94: Ολυμπιακός

1994-95: Ολυμπιακός

1995-96: Ολυμπιακός

1996-97: Ολυμπιακός

1997-98: Παναθηναϊκός

1998-99: Παναθηναϊκός

1999-00: Παναθηναϊκός

2000-01: Παναθηναϊκός

2001-02: ΑΕΚ

2002-03: Παναθηναϊκός

2003-04: Παναθηναϊκός

2004-05: Παναθηναϊκός

2005-06: Παναθηναϊκός

2006-07: Παναθηναϊκός

2007-08: Παναθηναϊκός

2008-09: Παναθηναϊκός

2009-10: Παναθηναϊκός

2010-11: Παναθηναϊκός

2011-12: Ολυμπιακός

2012-13: Παναθηναϊκός

2013-14: Παναθηναϊκός

2014-15: Ολυμπιακός

2015-16: Ολυμπιακός

2016-17: Παναθηναϊκός

2017-18: Παναθηναϊκός

2018-19: Παναθηναϊκός

2019-20 Παναθηναϊκός

2020-21 Παναθηναϊκός

2021-22 Ολυμπιακός

2022-23 Ολυμπιακός

2023-24 Παναθηναϊκός

2024-25 Ολυμπιακός

2025-25 Ολυμπιακός

Συνοπτικά

41 Παναθηναϊκός (1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977,1980, 1981, 1982, 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024)

16 Ολυμπιακός (1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025, 2026)

10 Άρης (1930, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991)

8 ΑΕΚ (1958, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 2002)

6 Πανελλήνιος (1929, 1939, 1940, 1953, 1955, 1957)

2 Ηρακλής (1928, 1935)

2 ΠΑΟΚ (1959, 1992)

1 Νήαρ Ηστ (1936)

1 Πανεπιστήμιο Αθηνών (1937)