Άταμαν εναντίον του Τζόουνς: «Ποιος γ@@@ είναι αυτός; Ήρθε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Ναν»
Απίστευτη ένταση δημιουργήθηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού αμέσως μετά το Game 5, με τον Έργκιν Άταμαν να καταγγέλλει πως ο Τάιρικ Τζόουνς χτύπησε τον Κέντρικ Ναν!
Συγκεκριμένα έπειτα από την αρχική τοποθέτησή του στη Flash Interview, ο Έργκιν Άταμαν έκανε ξανά δηλώσεις σε έξαλλη κατάσταση και κατήγγειλε πως ο σέντερ των «ερυθρολεύκων» πήγε στα αποδυτήρια των «πρασίνων» και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν.
Αναλυτικά όσα είπε έξαλλος ο Έργκιν Άταμαν:
«Ο Τάιρικ Τζόουνς ήρθε στα αποδύτηριά μας και χτύπησε τον Ναν. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι δίκαιο. Αποδεχθήκαμε την ήττα μας. Ποιος είναι αυτός ο γ@@@ Τάιρικ Τζόουνς; Ο Κέντρικ Ναν τώρα είναι τραυματίας! Τι είναι αυτά; Τι είναι αυτά;».
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