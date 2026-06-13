Μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, αμέσως μετά τη λήξη του Game 5, με τον Έργκιν Άταμαν να καταγγέλλει πως ο Τάιρικ Τζόουνς χτύπησε τον Κέντρικ Ναν!

Απίστευτη ένταση δημιουργήθηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού αμέσως μετά το Game 5, με τον Έργκιν Άταμαν να καταγγέλλει πως ο Τάιρικ Τζόουνς χτύπησε τον Κέντρικ Ναν!

Συγκεκριμένα έπειτα από την αρχική τοποθέτησή του στη Flash Interview, ο Έργκιν Άταμαν έκανε ξανά δηλώσεις σε έξαλλη κατάσταση και κατήγγειλε πως ο σέντερ των «ερυθρολεύκων» πήγε στα αποδυτήρια των «πρασίνων» και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά όσα είπε έξαλλος ο Έργκιν Άταμαν:

«Ο Τάιρικ Τζόουνς ήρθε στα αποδύτηριά μας και χτύπησε τον Ναν. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι δίκαιο. Αποδεχθήκαμε την ήττα μας. Ποιος είναι αυτός ο γ@@@ Τάιρικ Τζόουνς; Ο Κέντρικ Ναν τώρα είναι τραυματίας! Τι είναι αυτά; Τι είναι αυτά;».