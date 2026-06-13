Σάσα Βεζένκοβ και Κέντρικ Ναν τα είπαν σε έντονο ύφος, με τον Σάββα Καμπερίδη να απωθεί τον παίκτη του Ολυμπιακού.

Λίγο μετά το τέλος της σύρραξης στο Game 5 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ο Σάσα Βεζένκοβ είχε έντονο διάλογο με τον Κένρικ Ναν.

Συγκεκριμένα ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» κατευθύνθηκε προς το μέρος του Ναν, προκειμένου να μιλήσουν ήρεμα, ωστόσο η ένταση υπήρχε ακόμα μεταξύ των δύο παικτών, με τον βοηθό προπονητή του Παναθηναϊκού, Σάββα Καμπερίδη, να απωθεί τον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Καμπερίδης έξαλλος του είπε χαρακτηριστικά: «Σταμάτα, σταμάτα! Το έκανες και πριν!».