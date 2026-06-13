Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο έξαλλος Καμπερίδης είπε στον Βεζένκοβ να σταματήσει να μιλάει στον Ναν
Λίγο μετά το τέλος της σύρραξης στο Game 5 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ο Σάσα Βεζένκοβ είχε έντονο διάλογο με τον Κένρικ Ναν.
Συγκεκριμένα ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» κατευθύνθηκε προς το μέρος του Ναν, προκειμένου να μιλήσουν ήρεμα, ωστόσο η ένταση υπήρχε ακόμα μεταξύ των δύο παικτών, με τον βοηθό προπονητή του Παναθηναϊκού, Σάββα Καμπερίδη, να απωθεί τον Σάσα Βεζένκοβ.
Ο Καμπερίδης έξαλλος του είπε χαρακτηριστικά: «Σταμάτα, σταμάτα! Το έκανες και πριν!».
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