Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Βεζένκοβ έδωσε στην Τσαρούχα ένα πλαστικο ποτήρι που εκτοξεύθηκε στο παρκέ
Το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είχε όπως ήταν αναμενόμενο, αρκετή ένταση, ειδικά στο δεύτερο μέρος του αγώνα.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου υπήρξε μία μικρή διακοπή εξαιτίας ενός πλαστικού ποτηριού που εκτοξεύτηκε στο παρκέ του ΣΕΦ με τον Σάσα Βεζένκοβ να είναι εκείνος που το παρέδωσε στη διαιτήτρια της αναμέτρησης, Βάσω Τσαρούχα, που το πήγε με τη σειρά της στη γραμματεία.
Δείτε το βίντεο με τη φάση
Ο Βεζένκοβ έδωσε στην Τσαρούχα ένα πλαστικο ποτήρι που εκτοξεύθηκε στο παρκέ.#olympiacosbc #paobc pic.twitter.com/A8H5f7sIAJ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026
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