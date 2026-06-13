Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ναν και Τζόουνς ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο και ο δεύτερος τον έπιασε από τον λαιμό και τον απώθησε
Άναψαν τα «αίματα» στο ΣΕΦ στο πλαίσιο του Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL με τους Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς να μετατρέπονται σε αρνητικούς πρωταγωνιστές περίπου τρία λεπτά πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.
Συγκεκριμένα, ο Ναν με τον Τζόουνς βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, με τον Τζόουνς να απωθεί τον αντίπαλό του από τον λαιμό επειδή, όπως φάνηκε να ισχυρίζεται ο ίδιος, τον έσπρωξε με το κεφάλι. Στη συνέχεια, ενεπλάκησαν και οι υπόλοιποι με την ένταση να κυριαρχεί στο παρκέ ανάμεσα και στις δύο πλευρές μέχρι να επέμβουν οι ψυχραιμότεροι.
Oι εστίες έντασης ήταν πολλές, ενώ οι δύο παίκτες αποβλήθηκαν από τη συνέχεια της αναμέτρησης μετά από απόφαση των διαιτητών.
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