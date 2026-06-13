Έκσταση στους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έκαναν sold out την προβολή του 5ου τελικού στο Telekom Center Athens.

Μπορεί η αγαπημένη τους ομάδα να δίνει τον υπέρ πάντων αγώνα για την κατάκτηση του τίτλου μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα, αλλά οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα εκφράζουν έντονα την συμπαράστασή τους. Έστω και από μικρή απόσταση.

Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξαντλήθηκαν όλα τα «εισιτήρια» για την προβολή του Game 5 στο Telekom Center Athens, στο οποίο θα βρεθούν περίπου 19.000 φίλοι της ομάδας.

Λίγο-πολύ το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαστάσεων θα θυμίζει... συνθήκες κανονικού αγώνα, έστω και αν οι «πράσινοι» θα δίνουν την τελευταία μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.