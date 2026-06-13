Παναθηναϊκός: Sold out η προβολή του Game 5 στο T-Center!
Μπορεί η αγαπημένη τους ομάδα να δίνει τον υπέρ πάντων αγώνα για την κατάκτηση του τίτλου μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα, αλλά οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα εκφράζουν έντονα την συμπαράστασή τους. Έστω και από μικρή απόσταση.
Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξαντλήθηκαν όλα τα «εισιτήρια» για την προβολή του Game 5 στο Telekom Center Athens, στο οποίο θα βρεθούν περίπου 19.000 φίλοι της ομάδας.
Λίγο-πολύ το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαστάσεων θα θυμίζει... συνθήκες κανονικού αγώνα, έστω και αν οι «πράσινοι» θα δίνουν την τελευταία μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 13, 2026
The Telekom Center Athens will be officially FULLY PACKED, even from miles away.
The GREEN fortress will be louder than ever for the last battle of the season! 🗣️💚
THANK YOU for your incredible, unmatched passion and support, #PAOFans! 🙌#WeTheGreens… pic.twitter.com/7lZwv1HnQb
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