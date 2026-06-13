Μόλις 11 είναι και πάλι οι διαθέσιμοι παίκτες για τον Εργκίν Άταμαν ενόψει του Game 5 που θα κρίνει και τον φετινό πρωταθλητή στην Stoiximan GBL.

Νωρίτερα έγινε γνωστή η επιλογή του Τούρκου τεχνικού όσον αφορά την εξάδα των ξένων ενόψει του 5ου τελικού στο ΣΕΦ, από την οποία έμεινε εκτός ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προκειμένου να επιστρέψει στο ρόστερ ο Τσέντι Όσμαν.

Τα προβλήματα ωστόσο υπάρχουν στις τάξεις του Παναθηναϊκού AKTOR καθώς έχουν τεθεί νοκ άουτ, τόσο ο Κώστας Σλούκας όσο και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να έχουν μόλις 11 παίκτες διαθέσιμους για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν.

Δεν υπολογίζονται επίσης ο Κένεθ Φαρίντ ο οποίος ξε τη σειρά του έμεινε εκτό εξάδας ξένων, όπως επίσης και ο Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στο ελληνικό ρόστερ.

Οπότε η... 11άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου