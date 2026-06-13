Το αδιαχώρητο αναμένεται στο «Telekom Center Athens» για την προβολή του Game 5 των φετινών τελικών στην Stoiximan GBL. Δείτε το βίντεο του Gazzetta από τις τελευταίες δοκιμές.

Περισσότεροι από 18.500 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένονται στο «T-Center» προκειμένου να παρακολουθήσουν την προβολή του Game 5.

Μέσα σε χρόνο «dt» οι οπαδοί των «πρασίνων» εξαφάνισαν τα «μηδενικά» (σε τιμή) εισιτήρια που είχαν κυκλοφορήσει για αυτό το event και αναμένεται το γήπεδο να γεμίσει σαν να... διεξάγεται κανονικό παιχνίδι.

Μάλιστα η προβολή του αγώνα δεν θα γίνει μόνο στο Cube το οποίο και έχουν κατεβάσει πιο χαμηλά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για να μπορούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, αλλά και πάνω στο Glass Floor!

Συγκεκριμένα έχει χωριστεί στα... δύο το Glass Floor ώστε να μπορούν να παρακολουθούν το παιχνίδι οι φίλαθλοι και από τις δύο πλευρές του γηπέδου.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντειο του Gazzetta από τις τελευταίες δοκιμές πριν ανοίξουν οι πόρτες για τον κόσμο